Ισραηλινές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με Παλαιστίνιους μαχητές στην πόλη της νότιας Λωρίδα της Γάζας, Ράφα, σήμερα, και έπληξαν περιοχές στο κέντρο του παραλιακού θύλακα όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο.

Κάτοικοι στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, δήλωσαν πως σφοδρές μάχες μαίνονταν ανάμεσα σε μαχητές υπό τη Χαμάς και ισραηλινές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο κέντρο και στις δυτικές περιοχές όπου άρματα μάχης προωθήθηκαν τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Οι ένοπλες πτέρυγες της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ και ισλαμιστικές ομάδες μαχητών της Χαμάς δήλωσαν πως μαχητές αντιμετώπισαν ισραηλινές δυνάμεις με αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι στρατιώτες του σκότωσαν μια ομάδα μαχητών που κινούνταν προς αυτούς, και κατέστρεψαν πυρομαχικά, φρεάτια σηράγγων και υποδομές στην Τελ αλ Σουλτάν, στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός υπό την ηγεσία του Κατάρ και της Αιγύπτου και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν καρποφορήσει μέχρι τώρα λόγω διαφωνιών μεταξύ των μαχητών, που αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες σκότωσαν τουλάχιστον 64 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από άλλους 100, ανέφερε το τοπικό υπουργείο Υγείας. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χμάς που διοικεί τη Γάζα.

Τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές της κεντρικής Γάζας την προηγούμενη εβδομάδα εστιάστηκαν στον καταυλισμό Αλ Νουσέιρατ, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

"Ακούμε τους ήχους των εκρήξεων στη Νουσέιρατ και βλέπουμε τον καπνό να υψώνεται από εδώ στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, το τελευταίο καταφύγιο μπορούμε να πούμε και τρομοκρατούμαστε από το αίσθημα ότι άρματα μάχης μπορεί να φθάσουν εδώ", δήλωσε ο Τάμερ Αμπουράκαν, κάτοικος της πόλης της Γάζας και τώρα εκτοπισμένος στην κεντρική περιοχή της Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

"Πού μπορούμε να πάμε μετά; Όλη η Λωρίδα της Γάζας φλέγεται και είμαστε κυνηγημένοι σαν ελάφια στο δάσος. Πότε είναι το 'αρκετά'; Πότε θα τελειώσει αν τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;" είπε μέσω εφαρμογής τσατ.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς αφότου μαχητές της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν περισσότερους από 250 ομήρους στη διάρκεια επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Τουλάχιστον 38.983 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Οι εντάσεις είναι μεγάλες στην περιοχή, με τις ανησυχίες να παραμένουν για μια ενδεχόμενη εξάπλωση της βίας.

Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης χθες, Σάββατο, μία ημέρα αφότου μη επανδρωμένο αεροσκάφος της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης έπληξε το Τελ Αβίβ. Ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο αποθήκη όπου φυλάσσονται πυρομαχικά που ανήκουν στην ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στον ότιο Λίβανο, δήλωσαν πηγές ασφαλείας.

