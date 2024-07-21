Περίπου 40 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σφυροκόπησαν χθες Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 39 Παλαιστινίων, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα, ενώ άρματα μάχης προωθήθηκαν στο δυτικό και στο βόρειο τμήμα της Ράφας.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Άμπου Γιάσερ, η σύζυγος και τα δυο παιδιά του. Σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα μέσα στο σπίτι τους, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η κυβέρνηση της Χαμάς επισημαίνει πως ο θάνατος του Άμπου Γιάσερ ανεβάζει σε 161 τον αριθμό των παλαιστινίων εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ανέφεραν γιατροί και εκπρόσωποι της Χαμάς.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ (κεντρικά), σύμφωνα με γιατρούς. Νωρίτερα χθες, ισραηλινός πύραυλος έπληξε πολυώροφο κτίριο στον ίδιο καταυλισμό, προκαλώντας αρκετούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παλαιστινίων δημοσιογράφων, όπως είπαν διασώστες.

Στη Ράφα, όπου το Ισραήλ διαμηνύει ότι θέλει να διαλύσει τα τελευταία τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κάτοικοι ανέφεραν ότι άρματα μάχης προωθήθηκαν στις βόρειες συνοικίες της πόλης και κατέλαβαν λόφο στο δυτικό τμήμα ύστερα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με παλαιστίνιους μαχητές.

Εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι στρατιωτική δύναμη συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Ράφα, όπου το προηγούμενο 24ωρο εξόντωσε πολλούς ενόπλους στην περιοχή Τελ αλ Σουλτάν, στο δυτικό τμήμα της πόλης. Ανέφερε επίσης ότι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομή που χρησιμοποιούσαν παλαιστίνιοι μαχητές στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλοι χρησιμοποιούσαν αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες» στα ορμητήρια από τα οποία εξαπέλυαν τις επιθέσεις τους, κάτι το οποίο έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη η Χαμάς.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, με τη μεσολάβηση Κατάρ-Αιγύπτου και την υποστήριξη των ΗΠΑ, δεν έχουν καρποφορήσει. Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Η ηγεσία του Ισραήλ έχει ορκιστεί πως θα εξαλείψει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή περισσότερων από 250 άλλων, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό. Τουλάχιστον 38.919 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Την Τρίτη, το Ισραήλ υποστήριξε ότι έχει εξαλείψει σχεδόν τα μισά ηγετικά στελέχη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έχει σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει περίπου 14.000 μαχητές από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των IDF, 326 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες μαχητών της, ενώ ισχυρίζεται πως ο ισραηλινός στρατός υπερβάλλει στις αναφορές του για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

