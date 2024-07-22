Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ενόπλου σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Νταρουβάρ, ανατολικά του Ζάγκρεμπ, στην κεντρική Κροατία.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, βετεράνος πολέμου που γεννήθηκε το 1973, εισήλθε στο γηροκομείο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τέσσερις ακόμα ανθρώπους.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ωστόσο, λίγο αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε σύντομα σε ένα καφέ κοντά στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου.

Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

At least five people have been killed in a shooting at a nursing home in Croatia https://t.co/jyslA27lRN — RTÉ News (@rtenews) July 22, 2024

«Είμαι συγκλονισμένος με τη δολοφονία πέντε ανθρώπων στο γηροκομείο της Ντάρουβαρ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Πηγή: skai.gr

