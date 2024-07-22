Λογαριασμός
Λουτρό αίματος σε γηροκομείο στην Κροατία – Τουλάχιστον 5 νεκροί από επίθεση ενόπλου

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, βετεράνος πολέμου που γεννήθηκε το 1973, εισήλθε στο γηροκομείο και σκότωσε τη μητέρα του και τέσσερις ακόμα ανθρώπους, σύμφωνα με τα μμε.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ενόπλου σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Νταρουβάρ, ανατολικά του Ζάγκρεμπ, στην κεντρική Κροατία.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, βετεράνος πολέμου που γεννήθηκε το 1973, εισήλθε στο γηροκομείο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τέσσερις ακόμα ανθρώπους.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 

Ωστόσο, λίγο αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε σύντομα σε ένα καφέ κοντά στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου. 

Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

«Είμαι συγκλονισμένος με τη δολοφονία πέντε ανθρώπων στο γηροκομείο της Ντάρουβαρ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

