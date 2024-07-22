Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ενόπλου σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Νταρουβάρ, ανατολικά του Ζάγκρεμπ, στην κεντρική Κροατία.
Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, βετεράνος πολέμου που γεννήθηκε το 1973, εισήλθε στο γηροκομείο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τέσσερις ακόμα ανθρώπους.
Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
"UTRČALA SU DVA RADNIKA, JEDAN JE DOBIO METAK U GRUDI" Stravična svedočenja očevidaca masakra u Domu za stare: Poubijao ljude, pa seo na piće #vesti #svet #masakr #hrvatska #domzastare #daruvar https://t.co/3bOHf6X8hI— Blic (@Blic_online) July 22, 2024
Ωστόσο, λίγο αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε σύντομα σε ένα καφέ κοντά στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου.
Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.
At least five people have been killed in a shooting at a nursing home in Croatia https://t.co/jyslA27lRN— RTÉ News (@rtenews) July 22, 2024
«Είμαι συγκλονισμένος με τη δολοφονία πέντε ανθρώπων στο γηροκομείο της Ντάρουβαρ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.