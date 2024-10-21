Ο νέος διευθυντής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου παρουσίασε στον αρχηγό της υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ, Shin Bet, πρόταση που προβλέπει σε πρώτη φάση μία «μικρή» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με βάση την οποία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios που επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και σχεδόν δύο μήνες και δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ δημιουργεί μια ευκαιρία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την απελευθέρωση των 101 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς, αλλά και την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η συνάντηση στο Κάιρο την Κυριακή ανάμεσα στον νέο αρχηγό πληροφοριών της Αιγύπτου Χασάν Ρασάντ και του διευθυντή της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ, ήταν η πρώτη του Ρασάντ με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Πραγματοποιήθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ρασάντ και με φόντο τον θάνατο του Σινουάρ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο διευθυντής της Shin Bet παρουσίασε την ιδέα των Αιγυπτίων στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ σε μια συνεδρίαση το βράδυ της Κυριακής, όταν επέστρεψε από το Κάιρο.

Οι Αιγύπτιοι προτείνουν να ξεκινήσουν με μια «μικρή συμφωνία» που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ενός μικρού αριθμού ομήρων που κρατά η Χαμάς σε αντάλλαγμα για μερικές ημέρες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο αρχηγός κατασκοπείας της Αιγύπτου είπε στον Μπαρ ότι η «μικρή συμφωνία» θα συνεχιστεί στη συνέχεια με ανανεωμένες διαπραγματεύσεις για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία ομήρων και κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ υποστήριξε την αιγυπτιακή ιδέα, ενώ οι υπερεθνικιστές υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπέτζαλελ Σμότριχ ήταν αντίθετοι, δήλωσαν αξιωματούχοι.



Πηγή: skai.gr

