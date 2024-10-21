Αεροπλάνο Boeing υπέστη σοβαρές ζημιές, αφότου ο κινητήρας του «ρούφηξε» έναν μεταφορέα αποσκευών, ενώ κατευθυνόταν προς την πύλη.

Το Boeing 787 της American Airlines είχε φτάσει στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο μετά από μακρά πτήση οκτώ ωρών από το Χίθροου του Λονδίνου.

1/? CCTV footage of yesterday American Airlines #AA47 cargo container ingestion has surfaced, & it doesn't look good for the tug driver towing the cargo containers. Just as I suspected, they went onto the service road between 2 aircraft. #OHare #avgeek #ChicagoScanner #ORD pic.twitter.com/j7H8uqQBpx — Windy City Wheelman (@WindyCityDriver) October 19, 2024

Στο βίντεο απεικονίζεται να οδεύει το αεροπλάνο προς την πύλη και να περνά από δίπλα ένας μεταφορέας αποσκευών.

Στη συνέχεια, υπήρξε μια δραματική εξέλιξη, καθώς οι αποσκευές του οχήματος μεταφοράς σέρνονται από το πίσω μέρος του καροτσιού προς τους τεράστιους κινητήρες του αεροσκάφους.

Μια από τις βαλίτσες καταπίνεται στη συνέχεια από τον κινητήρα και τεμαχίζεται σε κομμάτια με το περιεχόμενό του να χύνεται στον διάδρομο.

Πηγή: skai.gr

