Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος «ρούφηξε» τις αποσκευές των επιβατών

Το Boeing 787 της American Airlines είχε φτάσει στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο μετά από μακρά πτήση οκτώ ωρών από το Χίθροου του Λονδίνου

Αεροπλάνο

Αεροπλάνο Boeing υπέστη σοβαρές ζημιές, αφότου ο κινητήρας του «ρούφηξε» έναν μεταφορέα αποσκευών, ενώ κατευθυνόταν προς την πύλη. 

Το Boeing 787 της American Airlines είχε φτάσει στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο μετά από μακρά πτήση οκτώ ωρών από το Χίθροου του Λονδίνου. 

Στο βίντεο απεικονίζεται να οδεύει το αεροπλάνο προς την πύλη και να περνά από δίπλα ένας μεταφορέας αποσκευών. 

Στη συνέχεια, υπήρξε μια δραματική εξέλιξη, καθώς οι αποσκευές του οχήματος μεταφοράς σέρνονται από το πίσω μέρος του καροτσιού προς τους τεράστιους κινητήρες του αεροσκάφους. 

Μια από τις βαλίτσες καταπίνεται στη συνέχεια από τον κινητήρα και τεμαχίζεται σε κομμάτια με το περιεχόμενό του να χύνεται στον διάδρομο.

