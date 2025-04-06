Γάζα: Περίπου 10 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ

Περίπου δέκα ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ σήμερα Κυριακή, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες από αυτές αναχαιτίστηκαν.

«Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν μεταξύ 21:01 και 21:02 στην περιοχή Λακίς (νότια), εντοπίστηκαν περίπου δέκα ρουκέτες στο ισραηλινό έδαφος με προέλευση τη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότερες από αυτές αναχαιτίστηκαν επιτυχώς», τόνισε ο στρατός.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Η επίθεση σηματοδοτεί το μεγαλύτερο τους τελευταίους μήνες μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύονται στο Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία.

«Ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα από τα ξημερώματα ανέρχεται σε τουλάχιστον 44 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 21 στη Χαν Γιουνίς», στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.