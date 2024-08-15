Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την ενδεχόμενη πώληση στη νατοϊκή σύμμαχο Γερμανία έως 600 πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 5 δισεκ. δολάρια, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Γερμανίας να απαντήσει σε τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και θα αυξήσει τις αμυντικές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεών της», αναφέρεται σε δήλωση της Υπηρεσίας Αμυντικής Συνεργασίας για την Ασφάλεια (DSCA) του Πενταγώνου.

Βάσει του νέου αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, η Γερμανία θα πρέπει να τετραπλασιάσει τις αντιαεροπορικές άμυνές της για να προστατεύσει υποδομές και στρατιωτικές δυνάμεις στην περίπτωση σοβαρών εντάσεων ή ενός πολέμου, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Ρόιτερς πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Γερμανία είχε 36 μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, όταν ήταν χώρα της πρώτης γραμμής του ΝΑΤΟ στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σήμερα οι γερμανικές δυνάμεις έχουν μόνο εννέα μονάδες Patriot, αφού έδωσαν τρεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ενδεχόμενη πώληση, η οποία θα περιλαμβάνει σχετικό εξοπλισμό και τεχνική βοήθεια, θα γίνει από τη Lockheed Martin, ανέφερε η υπηρεσία του Πενταγώνου, η οποία ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την ενδεχόμενη πώληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

