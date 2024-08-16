Τουρκία: Προσφυγή της αντιπολίτευσης στη δικαιοσύνη για ακύρωση νόμου για τους αδέσποτους σκύλους

Το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για να ακυρώσει επίμαχο νόμο, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για τη μαζική θανάτωση αδέσποτων σκύλων.

Ο νόμος παραβιάζει τα δικαιώματα των ζώων και διεθνείς συνθήκες, έγραψε στο X o βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν.

Το CHP, το οποίο κέρδισε τους περισσότερους δήμους στη χώρα στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου, είχε δηλώσει νωρίτερα πως δεν θα εφαρμόσει το νόμο.

Στα τέλη Ιουλίου, παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες, το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο που επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων.

Οι αλλαγές που επιφέρει σε έναν υφιστάμενο νόμο για τα δικαιώματα των ζώων, δίνουν στους δήμους την εξουσία να μαζεύουν αδέσποτους σκύλους και να τους κλείνουν σε καταφύγια ζώων για υιοθεσία ή άλλα μέτρα, περιλαμβανομένης της θανάτωσης.

Οι αλλαγές επιτρέπουν την ευθανασία σκύλων που χαρακτηρίζονται από κτηνιάτρους άρρωστοι ή επιθετικοί ή εκτιμάται ότι δημιουργούν «κίνδυνο για την υγεία ανθρώπων και ζώων». Αυτό θα το αποφασίζουν οι κτηνίατροι.

Οι δημοτικές αρχές είναι τώρα υποχρεωμένες να συλλαμβάνουν τους αδέσποτους σκύλους και να τους κλείνουν σε καταφύγια ζώων. Αν είναι δυνατό, οι σκύλοι θα αποκτούν νέους ιδιοκτήτες και νέο σπίτι.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων εκφράζουν ωστόσο φόβους ότι η πλειονοτητα των ζώων αυτών θα θανατώνεται, επικαλούμενοι την ανεπάρκεια και την απουσία κανονιστικών ρυθμίσεων για τα καταφύγια ζώων στην Τουρκία.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δικαιολογεί το μέτρο, μεταξύ άλλων με το επιχείρημα ότι αδέσποτοι σκύλοι επιτίθενται επανειλημμένα σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπολογίζεται ότι στην Τουρκία υπάρχουν 4 εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι, όμως μόνο γύρω στις 100.000 θέσεις σε καταφύγια ζώων.

Μερικοί δήμοι έχουν ήδη αρχίσει να μαζεύουν τους σκύλους από τους δρόμους, είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Χαϊντάρ Οζκάν της οργάνωσης Haykonfed για τα δικαιώματα των ζώων.

Την περασμένη εβδομάδα, η ανακάλυψη από την Haykonfed και άλλες οργανώσεις των θαμμένων πτωμάτων 12 σκύλων στην Άγκυρα προκάλεσε συζήτηση.

Οι αρχές της συνοικίας Αλτινντάγκ της Άγκυρας δήλωσαν ότι τα ζώα πέθαναν από φυσικά αίτια. Ωστόσο ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων υποψιάζονται ότι οι σκύλοι δηλητηριάσθηκαν και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

