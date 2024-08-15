Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες «έχουν εξοντώσει περισσότερους από 17.000 τρομοκράτες» στη Γάζα, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται και από άλλα ένοπλα παλαιστινιακά κινήματα, μπήκε στον ενδέκατο μήνα του.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να μάχονται στη Γάζα (...) έχουμε εξοντώσει μέχρι τώρα περισσότερους από 17.000 τρομοκράτες», δήλωσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως οι ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν να διευκρινίσουν αν η λέξη «εξόντωσαν» αναφέρεται σε αυτούς που έχουν σκοτωθεί ή αν περιλαμβάνει και αυτούς που έχουν αιχμαλωτισθεί ή τραυματισθεί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει εξάλλου ότι ο αριθμός αυτός είναι αδύνατο να επαληθευθεί και ότι η Χαμάς αρνείται να γνωστοποιήσει τις απώλειές της. Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς έχει ανακοινώσει 40.005 νεκρούς από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, χωρίς να κανει διάκριση ανάμεσα σε νεκρούς αμάχους και νεκρούς μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

