Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Κατάρ κάλεσαν χθες Τετάρτη «όλα» τα μέρη στην Εγγύς Ανατολή να μην «υπονομεύσουν» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που αναμένεται να επαναληφθούν αργότερα σήμερα στη Ντόχα, προειδοποίηση που είναι σαφές πως απευθύνεται όχι μόνο στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αλλά και στο Ιράν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι τόνισαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες, πως «κανένας παράγοντας στην περιοχή δεν πρέπει να προβεί σε ενέργειες που θα υπονόμευαν τις καταβαλλόμενες προσπάθειες για να επιτευχθεί συμφωνία», σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τον Βεντάντ Πατέλ.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν για «τις προσπάθειες να κατευναστούν οι εντάσεις στην περιοχή (σ.σ. της Μέσης Ανατολής) και τη σημασία που έχει η οριστικοποίηση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», κατά το κείμενο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συζήτησε επίσης χθες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, στο πλαίσιο των προσπαθειών των τελευταίων ημερών για να αποφευχθεί κλιμάκωση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του. Είχε ήδη επαφές με τους επικεφαλής της διπλωματίας της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, καθώς και του Ισραήλ.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, κατόπιν καλέσματος των μεσολαβητών -Ντόχα, Κάιρο, Ουάσιγκτον-, με βάση την πρόταση που παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου.

Ο κ. Μπάιντεν εκτίμησε προχθές Τρίτη ότι η κήρυξη ανακωχής θα μπορούσε να επιτρέψει να αποφευχθεί επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως θα υπάρξουν αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην ιρανική πρωτεύουσα την 31η Ιουλίου, που απέδωσε στο Ισραήλ.

Ο Ισμαήλ Χανίγια διαδραμάτιζε καίριο ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά τους για τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό στις τάξεις των αμάχων και την ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο εξαιτίας του πολέμου, που ξέσπασε με έναυσμα επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Προχθές Τρίτη, ο κ. Μπλίνκεν κάλεσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποτρέψει μελλοντικές «προκλήσεις» μετά την προσευχή του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και χιλιάδων άλλων εβραίων στην Πλατεία των Τζαμιών, τοποθεσία γνωστή επίσης ως Όρος του Ναού, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.