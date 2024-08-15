Η Βραζιλία, η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυναν σήμερα εκκλήσεις να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα ώστε να βγει η χώρα από την κρίση που ξέσπασε με την αμφισβητούμενη επανεκλογή στην προεδρία του σοσιαλιστή Νικολάς Μαδούρο.

Η αντιπολίτευση, η οποία έχει δηλώσει πως νίκησε στις εκλογές της 28ης Ιουλίου, χαρακτήρισε τις εκκλήσεις αυτές «έλλειψη σεβασμού» προς τους Βενεζουελανούς.

Αν ο Νικολάς Μαδούρο «έχει κοινή λογική, θα μπορούσε να δοκιμάσει να απευθύνει μια έκκληση στο λαό της Βενεζουέλας, ίσως μάλιστα να προκηρύξει και να προγραμματίσει» και πάλι μια εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοσταθμό.

Ο κολομβιανός ομόλογός του Γκουστάβο Πέτρο ζήτησε από την πλευρά του μέσω του X να διεξαχθούν νέες «ελεύθερες» εκλογές. Πρότεινε επίσης μεταξύ άλλων «την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων» που πλήττουν τη χώρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακολουθησε λίγα λεπτά αργότερα απαντώντας «ναι» σε ένα δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν υποστηρίζει τις προτάσεις της Βραζιλίας και της Κολομβίας.

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) έχει επικυρώσει από τον Αύγουστο τη νίκη του απερχόμενου προέδρου Νικολάς Μαδούρο με 52% των ψήφων, χωρίς να ανακοινώσει την ακριβή καταμέτρηση και τα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων, διαβεβαιώνοντας πως έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η οποία δημοσιοποίησε πρακτικά που περιήλθαν στην κατοχή της χάρη στα μέλη της στις εφορευτικές επιτροπές, ο υποψήφιός της Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με 67% των ψήφων, ένα αποτέλεσμα το οποίο απορρίπτει ο Μαδούρο.

Η ανακοίνωση της επανεκλογής του Μαδούρο για μια τρίτη θητεία προκάλεσε αυθόρμητες διαδηλώσεις, με απολογισμό 25 νεκρούς, 192 τραυματίες και 2.400 συλληφθέντες, σύμφωνα με επίσημη πηγή.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο απέρριψε αμέσως τις εκκλήσεις για διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών.

«Το ότι προτείνετε να μην ληφθεί υπόψη αυτό που συνέβη στις 28 Ιουλίου είναι για εμένα έλλειψη σεβασμού προς τους Βενεζουελανούς (...) η λαϊκή κυριαρχία έχει αυτοσεβασμό», δήλωσε η Ματσάδο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω του Ίντερνετ σε μέσα ενημέρωσης της Χιλής και της Αργεντινής.

Οι εκλογές «έγιναν και η βενεζουελανή κοινωνία εκφράσθηκε μέσα σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Υπήρξε νοθεία και εντούτοις καταφέραμε να νικήσουμε», δήλωσε.

Ο Μαδούρο έχει από την πλευρά του ήδη αποκλείσει οποιαδήποτε νέα ψηφοφορία, λέγοντας τρεις ημέρες μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του: «Κέρδισα το παιγνίδι του ντόμινο και να ζητήσω να το ξαναπαίξουμε; Είναι σαν να παίζαμε ντόμινο, να έχω κερδίσει και να ζητάω να ξαναπαίξουμε το ίδιο παιγνίδι, σας παρακαλώ! Όχι, έχεις ήδη κερδίσει, πιες μια μπύρα», είχε πει στις 31 Ιουλίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του, το κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα το νόμο που επιβάλλει κανονιστικές ρυθμίσεις στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις ενώσεις και τον οποίο η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ελευθεροκτόνο.

Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται επίσης άλλα δύο νομοσχέδια, περί «παρότρυνσης υπέρ του φασισμού και υποκίνησης μίσους» και για την κανονιστική ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εξουσία ελέγχει το κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα μόνο σώμα, καθώς διαθέτει σ' αυτό 256 από τις 277 έδρες μετά το μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση των βουλευτικών εκλογών του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

