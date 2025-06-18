Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Τρίτη πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 50 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε κέντρο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, τον Μαχμούντ Μπασάλ, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 και πλέον τραυματίστηκαν από τα πυρά εναντίον χιλιάδων ανθρώπων που ήθελαν να φθάσουν σε κέντρο διανομής βοήθειας.

«Ισραηλινά drones άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους. Μερικά λεπτά αργότερα, άρματα μάχης έριξαν πολλές οβίδες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨”Walking through showers of bullets, shells, and missiles fired by the Israeli army just to earn a living “



this is the current reality in Gaza, in death traps, and in areas falsely labeled as ‘safe’

17.06.2025 pic.twitter.com/kHI3h8dQGp — Gaza Notifications (@gazanotice) June 17, 2025

Με δεδομένους τους περιορισμούς στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο, το AFP αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνει η πολιτική προστασία.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως «εξετάζει» το συμβάν, αναφέροντας πως εντοπίστηκε «συγκέντρωση» ανθρώπων κοντά σε φορτηγό διανομής βοήθειας που είχε «χτυπηθεί» στον «τομέα της Χαν Γιούνις» και «πλησίον (ισραηλινών) στρατιωτών που επιχειρούσαν στη ζώνη».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που κατήγγειλε τη «φρικιαστική σφαγή», τουλάχιστον «51 μάρτυρες και πάνω από 200 τραυματίες» διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις. Κατά την ίδια πηγή υπήρχαν ακόμη «δεκάδες μάρτυρες που κείτονταν στο έδαφος» και άλλοι που «κομματιάστηκαν από οβίδες που βλήθηκαν απευθείας εναντίον αμάχων».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που επικαλέστηκε γιατρούς στον θύλακο, οι νεκροί στο συμβάν αυτό ήταν τουλάχιστον 59 και οι τραυματίες 221.

Τραυματιοφορείς ανέφεραν πως άλλοι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και αεροπορικές επιδρομές στον πυκνοκατοικημένο θύλακο. Ο συνολικός απολογισμός χθες ήταν τουλάχιστον 73 νεκροί, κατά τις πηγές του Ρόιτερς.

Στην περιοχή της Χαν Γιούνις, ο Μοχάμεντ Αμπού Αμέρ, αυτόπτης μάρτυρας, είπε πως μπήκαν στο στόχαστρο «απλοί άνθρωποι, άοπλοι», που απλά ήθελαν να πάνε να πάρουν «ψωμί κι αλεύρι για τα παιδιά τους».

Instead of carrying aid,



Palestinians carry their killed brothers in Gaza.



When will this stop? pic.twitter.com/MSSZdPLXzy — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) June 17, 2025

Προτού εξαπολύσει την επίθεση στο Ιράν τη 13η Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε στα μέσα Μαΐου τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με δημόσια διακηρυγμένους στόχους με δημόσια διακηρυγμένους στόχους να απελευθερώσουν τους ομήρους που απομένουν εκεί, να καταλάβουν τον «έλεγχο» της μικρής περιοχής ανάμεσα στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, καθώς και να αφανίσουν τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που πήρε την εξουσία στον θύλακο το 2007.

Οι αρχές του Ισραήλ επέβαλαν τη 2η Μαρτίου απόλυτο αποκλεισμό στην περιοχή, που χαλάρωσαν εν μέρει στα τέλη Μαΐου, με συνέπεια τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), που υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, άρχισε να διανέμει τρόφιμα την 27η Μαΐου, όμως η λειτουργία των περιφραγμένων κέντρων του σημαδεύτηκε από επανειλημμένα χαοτικά και πολύνεκρα επεισόδια.

Το GHF διαβεβαίωσε χθες πως οι ομάδες του διένειμαν 2 εκατομμύρια γεύματα «χωρίς να συμβεί το παραμικρό» και συνολικά 28 εκατομμύρια από την έναρξη της δράσης του.

Παράλληλα χθες εργάτες προσπαθούσαν να επισκευάσουν το νοσοκομείο Αλ Αχλί, στη Λωρίδα της Γάζας, ένα από τα ελάχιστα που συνεχίζουν να λειτουργούν εν μέρει στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Απομάκρυναν σωρούς συντριμμιών για να ανοίξουν χώρο ώστε να μπορούν να σταθμεύουν ασθενοφόρα.

Εξάλλου, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο και το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας κόπηκαν στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξαιτίας επίθεσης που απέδωσε στο Ισραήλ. Είναι η τρίτη φορά που κόβονται οι τηλεπικοινωνίες στη Λωρίδα της Γάζας μέσα σε μια εβδομάδα εξαιτίας ζημιών στις υποδομές.

Έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 54 στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά 32 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 55.493 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

