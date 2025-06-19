Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Τετάρτη ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 11 που περίμεναν να ανοίξει κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας για να πάρουν τρόφιμα, σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, όπου οι καταστροφές είναι πελώριες και ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κίνδυνο να λιμοκτονήσει έπειτα από 20 και πλέον μήνες πολέμου.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, από τις 02:30 ως τις 06:00, όταν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού «άνοιξαν πυρ» και «έριξαν οβίδες» βάζοντας στο στόχαστρο «χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί» στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως στη Νουσέιρατ, περιμένοντας να ανοίξουν κέντρα διανομής βοήθειας.

«Τα θύματα επιδίωκαν να πάρουν τρόφιμα και αλεύρι», εξήγησε.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άνδρες του άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά» εναντίον «ομάδας υπόπτων» που τους πλησίασε «κατά τρόπο που ήγειρε δυνητική απειλή». Πρόσθεσε πως δεν είναι «ενήμερος για τραυματισμούς».

Άλλοι δεκαεννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις ισραηλινές επιδρομές, κατά την πολιτική προστασία, που διευκρίνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν επτά σπίτια στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια).

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ερωτηθείς για τις επιθέσεις αυτές πως διεξάγει τακτικά «επιχειρήσεις με σκοπό να καταστραφούν στρατιωτικές δυνατότητες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Βομβαρδισμός του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας (βόρεια) σκότωσε ακόμη τρεις ανθρώπους, κατά τον κ. Μπασάλ.

Κατ’ άλλες πληροφορίες από παλαιστινιακές πηγές, που μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο, χθες σε διάφορους τομείς της παραθαλάσσιας περιοχής σκοτώθηκαν τουλάχιστον 69 Παλαιστίνιοι.

Τη 2η Μαρτίου, το Ισραήλ απαγόρευσε πλήρως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ο αποκλεισμός χαλάρωσε, αλλά μόνο εν μέρει, στα τέλη Μαΐου.

Προχθές Τρίτη, η πολική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 53 νεκρούς εξαιτίας πυρών εναντίον ανθρώπων συγκεντρωμένων κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας.

Οργάνωση με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), άνοιξε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο στα τέλη Μαΐου. Όμως οι διανομές έχουν σημαδευτεί από χαοτικά και εξαιρετικά φονικά επεισόδια.

Η πολιτική προστασία ανακοινώσει νεκρούς κοντά στα κέντρα της καθημερινά αφότου άνοιξαν. Πλήθη συνεχίζουν να συγκεντρώνονται μολαταύτα τη νύχτα περιμένοντας το άνοιγμά τους.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστινίους πρόσφυγες (UNRWA), την οποία έχουν απαγορεύσει και με την οποία έχουν ποινικοποιήσει κάθε συνεργασία οι αρχές του Ισραήλ, κατήγγειλε τη δράση του GHF μέσω X, παρατηρώντας καυστικά πόσο «απαξιωμένες έχουν γίνει πλέον οι ζωές των Παλαιστινίων».

«Είναι πλέον συνηθισμένο να ανοίγεται πυρ και να σκοτώνονται απελπισμένοι λιμοκτονούντες άμαχοι που προσπαθούν να πάρουν λίγο φαγητό από μια εταιρεία που έφτιαξαν μισθοφόροι», υπογράμμισε ο ελβετός γενικός επίτροπος της UNRWA, χαρακτηρίζοντας «σαθρές», «μεσαιωνικές» και «θανατηφόρες» τις μεθόδους του μη κερδοσκοπικού οργανισμού αυτού.

Το να παρασύρονται «άνθρωποι που λιμοκτονούν στον θάνατό τους είναι έγκλημα πολέμου» και «όσοι ευθύνονται γ’ αυτό το σύστημα πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο κ. Λαζαρινί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, καταγράφονται ολοένα πιο συχνά «συμβάντα» κατά μήκος «δρόμων που χρησιμοποιούνται από τον ΟΗΕ» για τη μεταφορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το OCHA, η έλλειψη καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας έχει πλέον φθάσει σε «κρίσιμα επίπεδα» και χρειάζεται να γίνει «άμεσα» ανεφοδιασμός υπηρεσιών βάσης, καθώς πλέον εγείρεται κίνδυνος να μην υπάρχει «πόσιμο νερό».

Ο ισραηλινός στρατός παράλληλα ανακοίνωσε χθες τον θάνατο μέλους του, του αρχιλοχία Σταβ Χαλφόν, 20 ετών, από την Πέταχ Τικβά (κεντρικά), που «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλος στρατιώτης, έφεδρος, τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια μάχη.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, απομένουν 54 στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 32 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 55.600 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

