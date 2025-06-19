Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι έχουν πλήξει τα δύο τρίτα των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις Ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Η εκτίμηση των Ισραηλινών είναι ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους από 100 εκτοξευτήρες πυραύλων, είπε ο αξιωματούχος.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι εκτοξευτήρες αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής επίθεσης, για να κόψουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει τους χιλιάδες πυραύλους της κατά του Ισραήλ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.