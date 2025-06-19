Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος: Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πάνω από 100 εκτοξευτήρες πυραύλων

Oι εκτοξευτήρες αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής επίθεσης, για να κόψουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει χιλιάδες πυραύλους

israel

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι έχουν πλήξει τα δύο τρίτα των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις Ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας. 

Η εκτίμηση των Ισραηλινών είναι ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους από 100 εκτοξευτήρες πυραύλων, είπε ο αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι εκτοξευτήρες αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής επίθεσης, για να κόψουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει τους χιλιάδες πυραύλους της κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark