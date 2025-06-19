Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι έχουν πλήξει τα δύο τρίτα των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις Ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκτίμηση των Ισραηλινών είναι ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους από 100 εκτοξευτήρες πυραύλων, είπε ο αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι εκτοξευτήρες αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής επίθεσης, για να κόψουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει τους χιλιάδες πυραύλους της κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

