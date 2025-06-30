Για την προώθηση μιας συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων, με στόχο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και το τέλος του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς, εργάζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην ισραηλινή εφημερίδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συνάντηση με μια μικρή ομάδα υπουργών και ανώτερων αξιωματικών στο αρχηγείο της Νότιας Διοίκησης των IDF την Κυριακή, για να συζητήσει τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν κατά πόσον το Ισραήλ θα πρέπει να στείλει αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν είτε στην Αίγυπτο είτε στο Κατάρ.

Οι διεργασίες για εκεχειρία 60 ημερών είναι σε εξέλιξη

Στο μεταξύ, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελ-Αατί, αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται επικείμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με ανακωχή 60 ημερών και σχεδιασμό διάσκεψης ανοικοδόμησης μέσα σε μερικές εβδομάδες από την έναρξή της, σύμφωνα με το Al-arabiya.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ κατανοούν την ανάγκη να περιλαμβάνει η συμφωνία εγγυήσεις βιωσιμότητας της εκεχειρίας.

Ο Αμπντελ-Αατί υπογράμμισε την αμοιβαία δέσμευση τήρησης της συνθήκης, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο των συνεχιζόμενων σφαγών κατά των Παλαιστινίων, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη από επιθέσεις εποίκων, στις διμερείς σχέσεις. Εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Αιγύπτου να προστατεύσει τα σύνορά της και την εθνική της ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι ο αιγυπτιακός στρατός, σε συνεργασία με όλα τα κρατικά όργανα, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε απειλή.

Θα εξοριστούν οι ηγέτες της Χαμάς;

Περίπου το 75% των ζητημάτων έχουν ήδη επιλυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, είπε μια πηγή στην Post. «Το υπόλοιπο 25% περιλαμβάνει κρίσιμα θέματα όπως η ανθρωπιστική κατάσταση, ο τερματισμός του ίδιου του πολέμου και οι εγγυήσεις που ζητά το Ισραήλ για να αποτρέψει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ), ο Νετανιάχου είπε: «Θα πρέπει να επιλύσουμε την κατάσταση στη Γάζα και να νικήσουμε τη Χαμάς, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και τα δύο. Πέραν τούτου, αναδύονται ευρύτερες περιφερειακές ευκαιρίες – και σχεδόν σε όλες είστε εταίροι».

Μία επιλογή που επανέρχεται στο τραπέζι είναι η εξορία των ηγετών της Χαμάς, όπως είχε ήδη αναφέρει η Post. Ενώ η Χαμάς είχε προηγουμένως απορρίψει την ιδέα της εξορίας ως μέρος συμφωνίας, η επιλογή αυτή επανεμφανίστηκε στις διαπραγματεύσεις.

Αναμένεται το «πράσινο φως» από τον Χαμενεΐ για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένουν το πράσινο φως από τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα που μίλησε στην Post.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ιρανοί έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να διεξάγουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά τις δημόσιες δηλώσεις τους περί του αντιθέτου, αλλά η τελική απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στον Χαμενεΐ.

Δεν είναι σαφές εάν η καθυστέρηση από τον Χαμενεΐ οφείλεται στην αντίθεσή του σε τέτοια διάλογο ή εάν σχετίζεται και με δυσκολίες στην επικοινωνία μαζί του, πρόσθεσε η πηγή.

Διάφορες αναφορές υποδεικνύουν ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία, σε υπόγειο καταφύγιο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαφή μαζί του.

Ο δημοσιογράφος Barak Ravid ανέφερε πριν από μερικές ημέρες ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Χαμενεΐ απέτρεψε συνομιλίες μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών και του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Ο Ravid έγραψε ότι αυτό οδήγησε τελικά τον Τραμπ να αποφασίσει να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.