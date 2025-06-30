Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο, στην πρώτη του επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αφότου ανέλαβε το υπουργείο τον προηγούμενο μήνα, για να συζητήσει τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της με επιτυχία, με σύγχρονη αντιαεροπορική άμυνα και άλλα όπλα, με ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια», τόνισε ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωσή του.

Guten Morgen aus der Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mbvfuE0niz — Johann Wadephul (@AussenMinDE) June 30, 2025

Η επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας μέχρι την άφιξή του σήμερα στο Κίεβο, όπου ταξίδεψε με τρένο συνοδευόμενος από εκπροσώπους της γερμανικής βιομηχανίας όπλων.

Η Γερμανία είναι μετά τις ΗΠΑ η βασική πάροχος στρατιωτικού εξοπλισμού, όπλων και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Βάντεφουλ είναι προγραμματισμένο να έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα και να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής του Μπάμπι Γιαρ, όπου το 1941 οι ναζιστικές αρχές κατοχής δολοφόνησαν περισσότερους από 33.000 εβραίους.

Προγραμματισμένες είναι επίσης υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Γερμανών επιχειρηματιών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βάντεφουλ είχε επισκεφθεί την Ουκρανία στις 9 Μαΐου, λίγες ημέρες αφού ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, όταν συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στη Λβιβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

