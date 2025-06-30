Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκλείσουν περαιτέρω χτυπήματα κατά του Ιράν αν θέλουν επανάληψη των διπλωματικών συνομιλιών, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης σε συνέντευξή του στο BBC.

Όπως τονίζει ο Ματζίντ Ταχτ Ραβαντσί, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει πει στο Ιράν, μέσω των διαμεσολαβητών, πως θέλει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, αλλά «δεν είχε καταστήσει σαφή τη θέση της» σχετικά με το «πολύ σημαντικό ζήτημα», των περαιτέρω επιθέσεων ενόσω διεξάγονται οι συνομιλίες.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου, κατέστρεψε τον 6ο γύρο των έμμεσων συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Μουσκάτ δύο ημέρες αργότερα. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν άμεσα στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν στοχοθέτησαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ραβαντσί δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα «επιμείνει» στο να μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς, όπως λέει, σκοπούς, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι κινείται κρυφά προς την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας. Επανέλαβε πως η χώρα του δεν έχει «πρόσβαση σε πυρηνικό υλικό» για το ερευνητικό του πρόγραμμα και πως «πρέπει να στηριχτούμε στον εαυτό μας».

«Το επίπεδο και η ικανότητα μπορεί να συζητηθεί, αλλά το να λένε ότι δεν πρέπει να έχετε εμπλουτισμό, πρέπει να έχετε μηδενικό εμπλουτισμό, και αν δεν συμφωνείτε, θα σας βομβαρδίσουμε - αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία για πιθανή επιστροφή στις συνομιλίες, αφού ο Τραμπ πρότεινε ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή αναζητούμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα: πρόκειται να δούμε μια επανάληψη μιας επιθετικής πράξης, ενώ είμαστε σε διάλογο;».

Είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι «αρκετά σαφείς σε αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα» και «τι πρόκειται να μας προσφέρουν προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εμπιστοσύνη που απαιτείται για έναν τέτοιο διάλογο».

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επανεξέτασης του πυρηνικού του προγράμματος στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, ενδεχομένως με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων και τις επενδύσεις στη χώρα, ο Ραβαντσί σχολίασε: «Γιατί να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια πρόταση;».

Ερωτηθείς σχετικά με την έλλειψη εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων και Δυτικών ηγετών προς το Ιράν, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ κατηγόρησε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες για «γελοία» υποστήριξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Είπε ότι όσοι επικρίνουν το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα «θα πρέπει να επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο μας έχουν φερθεί», εννοώντας πως θα πρέπει να είχαν καταδικάσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και τους Ισραήλ.

«Και αν δεν έχουν τα κότσια να επικρίνουν την Αμερική, θα πρέπει να σιωπούν και όχι να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την επιθετικότητα», επισήμανε.

Δήλωσε επίσης πως το Ιράν έλαβε το μήνυμα μέσω των διαμεσολαβητών ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να εμπλακούν σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν» με στόχο τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σημειώνεται πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καλέσει τους Ιρανούς να «ξεσηκωθούν για την ελευθερία τους» για να ανατρέψουν την εξουσία του Χαμενεΐ, αλλά, μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το ίδιο.

Ο Ραβαντσί επέμεινε ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι η ιδέα αυτή «ισοδυναμεί με μια μάταιη προσπάθεια». Είπε ότι αν και ορισμένοι Ιρανοί «μπορεί να έχουν επικρίνει κάποιες ενέργειες της κυβέρνησης, όταν πρόκειται για ξένη επιθετικότητα θα είναι ενωμένοι για να την αντιμετωπίσουν».

Αναφορικά με την εκεχειρία με το Ισραήλ είπε πως δεν είναι «αρκετά σαφές» αν θα διαρκέσει, αλλά το Ιράν θα συνεχίσει να την τηρεί «εφόσον δεν υπάρξει στρατιωτική επίθεση εναντίον μας».

Σημείωσε πως οι Άραβες σύμμαχοι του Ιράν στον Περσικό Κόλπο «κάνουν ό,τι μπορούν για να προσπαθήσουν να προετοιμάσουν την απαραίτητη ατμόσφαιρα για διάλογο» και πρόσθεσε πως «δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε διάλογο και διπλωματία, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, για να μην βρεθούμε ξανά προ εκπλήξεως».

