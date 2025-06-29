Τουρκία: Ο Καλίν συναντήθηκε με στελέχη της Χαμάς και συζήτησαν για Γάζα

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε σήμερα Κυριακή με ηγετικά στελέχη του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος της Χαμάς προκειμένου να συζητήσουν την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο Καλίν συναντήθηκε με τον Μοχάμαντ Νταρουίς, τον επικεφαλής του πολιτικού συμβουλίου της Χαμάς, και την αντιπροσωπεία της οργάνωσης, σε τοποθεσία που δεν αποκαλύφθηκε, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα και τις προσπάθειες της Τουρκίας να τερματιστεί ο πόλεμος και «να διασφαλιστεί η άμεση είσοδος βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί έπειτα από 20 μήνες πολέμου.

Αναφέρθηκαν επίσης «στην ανάγκη να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των παλαιστινιακών οργανώσεων, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο» καθώς και «στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα», πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός «από την επόμενη εβδομάδα».

Στις αρχές Μαρτίου το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στον παλαιστινιακό θύλακα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Στα τέλη Μαΐου, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), που στηρίζεται από το Ισράηλ και τις ΗΠΑ, άρχισε να μοιράζει τρόφιμα σε ειδικά κέντρα διανομής.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποδέσμευσαν 30 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν αυτό το ίδρυμα, κατά τις επιχειρήσεις διανομής τροφίμων του οποίου συχνά διαδραματίζονται χαοτικές, πολύνεκρες σκηνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

