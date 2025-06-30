Ο πρέσβης των ΗΠΑ πιστεύει πως θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Μέχρι το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα επιλυθούν τα θέματα, τα F-35, τα F-16 και οι S-400» δήλωσε και πρόσθεσε ότι «το κογκρέσο θα υποστηρίξει κάποια λογική λύση».

Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: «Πιστεύω πως τους επόμενους μήνες θα δούμε συναντήσεις των προέδρων των δυο χωρών και των υπουργών Εξωτερικών και την ανανέωση της ατζέντας μεταξύ των δυο χωρών, τα οποία συζητούνται συνέχεια εδώ και πέντε χρόνια. Τα F-35, τα F-16, οι S-400, οι κυρώσεις, οι δασμοί.

» Η αποστολή μας είναι αυτή και για πρώτη φορά λέμε οι ΗΠΑ και η Τουρκία ας μην είμαστε μόνο συνεργάτες στην άμυνας, αλλά εταίροι επίθεσης. Αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Αρκετά. Πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και το Κογκρέσο είναι έτοιμο να τα εξετάσει ξανά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο υπουργός Εξωτερικών λένε πως πρέπει να υπάρξει μια νέα αρχή. Γι' αυτό ας βάλουμε προτεραιότητες και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Να κάτσουμε να βρούμε μια λύση. Πιστεύω πως ο πρόεδρος Τράμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν θα πουν στους υπουργούς Εξωτερικών Ρούμπιο και Φιντάν, βρείτε μια λύση και τελειώστε το και το Κογκρέσο θα υποστηρίξει κάποια λογική λύση. Γι αυτό πιστεύω πως μέχρι τα τέλη του έτους υπάρχει η πιθανότητα να βρούμε κάποια λύση».

Όλοι υποστηρίζουν την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι.

«Η πώληση των Eurofighter θα ενισχύσει τους φιλικούς δεσμούς μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.

«Συνεχίζουμε να σημειώνουμε εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά την πιθανή εξαγωγή Eurofighter Typhoon στην Τουρκία και είμαστε βέβαιοι ότι και οι τέσσερις εταίροι του Eurofighter υποστηρίζουν αυτήν την πώληση. Η χρήση των Εurofighter Typhoon από την Τουρκία θα ενισχύσει περαιτέρω τους φιλικούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες μεταξύ βασικών συμμάχων του ΝΑΤΟ» ήταν η δήλωση του Ντέιβιντ Λάμι.

