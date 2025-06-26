Τριάντα πέντε άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από πάνω από 20 μήνες πολέμου.
«Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ξημέρωμα σε διάφορες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του θύλακα Μαχμούντ Μπάσαλ.
Κατά την πάγια τακτική του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση προς το παρόν να σχολιάσει σχετικά και δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες διευκρινίσεις για να μπορέσει να απαντήσει στους ισχυρισμούς.
