Νέα αιματοχυσία με 35 νεκρούς στη Γάζα

Κατά την πάγια τακτική του, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει και είπε ότι ερευνά τις αναφορές

γαζα

Τριάντα πέντε άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από πάνω από 20 μήνες πολέμου.

«Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ξημέρωμα σε διάφορες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του θύλακα Μαχμούντ Μπάσαλ.

Κατά την πάγια τακτική του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση προς το παρόν να σχολιάσει σχετικά και δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες διευκρινίσεις για να μπορέσει να απαντήσει στους ισχυρισμούς.

