Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Τραμπ για να «νικήσουμε τους κοινούς εχθρούς»

Ο Νετανιάχου ανήρτησε το μήνυμα μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάνουν χειραψία, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Νετανιάχου και Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να «νικήσουμε τους κοινούς μας εχθρούς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να επεκτείνουμε γρήγορα τον κύκλο της ειρήνης».

Ο Νετανιάχου ανήρτησε το μήνυμα μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάνουν χειραψία, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τότε που το Ιράν και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

