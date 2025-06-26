Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Τραμπ για να «νικήσουμε τους κοινούς εχθρούς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να «νικήσουμε τους κοινούς μας εχθρούς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να επεκτείνουμε γρήγορα τον κύκλο της ειρήνης».

Ο Νετανιάχου ανήρτησε το μήνυμα μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάνουν χειραψία, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τότε που το Ιράν και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך המרגשת בי ועל תמיכתך האדירה בישראל ובעם היהודי.



נמשיך לעבוד יחד כדי להביס את אויבינו המשותפים, לשחרר את חטופינו ולהרחיב במהרה את מעגל השלום.



הודעה ברשת ״Truth” מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ:



״ביבי ואני עברנו עכשיו יחד דרך גיהנום, במאבק מול אויב ותיק,… pic.twitter.com/cqSEQ19hC9 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.