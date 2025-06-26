Πάνω από 470 διαδοχικοί σεισμοί έχουν γίνει από το Σάββατο σε απομακρυσμένο νησιωτικό σύμπλεγμα στη νότια Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, συνιστώντας στους κατοίκους «να είναι σε επαγρύπνηση».

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι παρατήρησε 474 σεισμούς γύρω από το σύμπλεγμα νησιών Τοκάρα, νότια του Κιούσου, στο νοτιοδυτικό άκρο της Ιαπωνίας.

Οι πιο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί από το Σάββατο ήταν δύο των 5,1 βαθμών, οι οποίες σημειώθηκαν η μία την Κυριακή και η άλλη την Τρίτη.

«Η σεισμική δραστηριότητα αυξήθηκε. Δεδομένου του ότι η περιοχή αυτή έχει γνωρίσει παρατεταμένες περιόδους σεισμικής δραστηριότητας στο παρελθόν, παρακαλούμε να είστε σε επαγρύπνηση απέναντι σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις», σημείωσε η ιαπωνική υπηρεσία.

Από τα 12 νησιά του συμπλέγματος Τοκάρα, 7 κατοικούνται από περίπου 700 ανθρώπους και σε ορισμένα από αυτά υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια.

Στο παρελθόν, η περιοχή είχε αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό σεισμών σε μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν 346 σεισμοί είχαν καταγραφεί σε διάστημα 15 ημερών.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, στην καρδιά του «δακτυλίου της φωτιάς» του Ειρηνικού, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.

Το αρχιπέλαγος καταγράφει περίπου 1.500 σεισμούς ετησίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 18% των σεισμών που γίνονται παγκοσμίως.

Την 1η Ιανουαρίου το 2024, σεισμός 7,5 βαθμών, ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη χώρα για πάνω από 10 χρόνια, έπληξε την χερσόνησο Νότο, στην κεντρική Ιαπωνία. Αυτός στοίχισε τη ζωή σε 470 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλοί ηλικιωμένοι κάτοικοι που πέθαναν τις ημέρες που ακολούθησαν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.