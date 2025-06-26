Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε σήμερα "την καταστροφική κατάσταση γενοκτονίας" στη Λωρίδα της Γάζας ζητώντας για μία ακόμη φορά "άμεση και επείγουσα πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας" στον παλαιστινιακό θύλακα υπό "τον ΟΗΕ".

Υπάρχει σήμερα "μια καταστροφική κατάσταση γενοκτονίας" στη Γάζα, εκτίμησε ο Σοσιαλιστής ηγέτης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος σε πρόσφατη έκθεση του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία αναφερόταν στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο "η Ευρώπη πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ και πρέπει να το κάνει αμέσως", υπογράμμισε ο Σάντσεθ, ενώ ζήτησε εκ νέου "εκεχειρία" και "άμεση και επείγουσα πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας" στη Γάζα.

Η βοήθεια αυτή θα πρέπει "να διανέμεται και να συντονίζεται από μια ανεξάρτητη αρχή, σε αυτή την περίπτωση τον ΟΗΕ", επέμεινε ο Ισπανός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει "να προωθεί τη λύση των δύο κρατών διότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική".

Η Ισπανία αναγνώρισε επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος τον Μάιο του 2024 μαζί με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία και ο Σάντσεθ υποστηρίζει σταθερά την παλαιστινιακή υπόθεση.

Αντίθετα όμως με τους κυβερνητικούς του εταίρους της άκρας αριστεράς, ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ως τώρα τη λέξη "γενοκτονία" αναφερόμενος στη Γάζα, έναν όρο τον οποίο μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιήσει πολύ λίγοι ξένοι ηγέτες.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας στους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών, ανέφερε ότι το Ισραήλ "παραβιάζει το άρθρο 2" της Συμφωνίας Σύνδεσης Ισραήλ- ΕΕ που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

