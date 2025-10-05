Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε νέα ανάρτησή του ότι, ύστερα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ αποδέχθηκε την αρχική πρόταση αποχώρησης, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη παρουσιάσει και στη Χαμάς, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό χάρτη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις η Χαμάς δώσει την επιβεβαίωσή της, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ενώ θα ξεκινήσει παράλληλα η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της επόμενης φάσης αποχώρησης, η οποία -όπως είπε- θα αποτελέσει βήμα προς το τέλος μιας καταστροφής που διαρκεί 3.000 χρόνια.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Τραμπ, η γραμμή αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα αντανακλά τα όρια ελέγχου πριν από τη μεγάλη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.

