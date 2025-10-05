Λογαριασμός
Τραμπ: «Το Ισραήλ συμφώνησε στην πρόταση απόσυρσης – Η επιβεβαίωση της Χαμάς θα ενεργοποιήσει άμεση εκεχειρία» - Δείτε χάρτη

«Αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη της επόμενης φάσης αποχώρησης, η οποία θα αποτελέσει βήμα προς το τέλος μιας καταστροφής που διαρκεί 3.000 χρόνια», ανέφερε

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε νέα ανάρτησή του ότι, ύστερα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ αποδέχθηκε την αρχική πρόταση αποχώρησης, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη παρουσιάσει και στη Χαμάς, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό χάρτη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις η Χαμάς δώσει την επιβεβαίωσή της, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ενώ θα ξεκινήσει παράλληλα η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της επόμενης φάσης αποχώρησης, η οποία -όπως είπε- θα αποτελέσει βήμα προς το τέλος μιας καταστροφής που διαρκεί 3.000 χρόνια.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Τραμπ, η γραμμή αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα αντανακλά τα όρια ελέγχου πριν από τη μεγάλη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.

Δείτε τον χάρτη

χάρτης Τραμπ

