Διπλωματικός πυρετός για τη Γάζα: Στην Αίγυπτο διαπραγματευτές από ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμάς - Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία»

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένας ανώτερος απεσταλμένος κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει να φέρει όλους τους εναπομείναντες ομήρους πίσω στην πατρίδα τους τις επόμενες μέρες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα στείλει τους απεσταλμένους του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, στην Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και να συζητήσουν μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει επίσης αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς τη Δευτέρα για να συζητήσουν την προτεινόμενη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική αεροπορική επιδρομή εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα, που δεν ήταν μέσα στους στόχους.

Πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους Υγείας, παρά την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσει το Ισραήλ τους βομβαρδισμούς μετά τη δήλωση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 17 άτομα, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σπίτι στη συνοικία αλ-Τούφα της πόλης της Γάζας το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Άλλα 20 άτομα αγνοούνται κάτω από τα ερείπια και δεκάδες τραυματίστηκαν, ανέφερε το πρακτορείο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια συγκέντρωση ανθρώπων κοντά σε ένα φούρνο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας δεκάδες άτομα, σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa, ενώ τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας και σε μια σκηνή που στέγαζε εκτοπισμένους στο al-Mawasi, το οποίο το Ισραήλ είχε προηγουμένως ορίσει ως «ασφαλή ζώνη», σύμφωνα με τον Guardian.

Η Χαμάς δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «η συνέχιση των βομβαρδισμών και των σφαγών από την κατοχική δύναμη αποκαλύπτει τα ψέματα του Νετανιάχου σχετικά με τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον αμάχων».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού είχε αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θα περιοριστούν στο «ελάχιστο», με τις στρατιωτικές δυνάμεις να εκτελούν μόνο «αμυντικές» ενέργειες, ενώ ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι εκτιμά το γεγονός ότι το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς». Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις» από τη Χαμάς, προτρέποντας την οργάνωση να προχωρήσει γρήγορα προς μια συμφωνία «αλλιώς όλα θα χαθούν».

Ο Νετανιάχου, εν τω μεταξύ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη το Σάββατο: «Ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε όλους τους ομήρους μας». Επίσης, επέμεινε στις δηλώσεις του ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί... είτε διπλωματικά μέσω του σχεδίου του Τραμπ είτε στρατιωτικά από εμάς».

Η Χαμάς προκάλεσε την ευνοϊκή αντίδραση του Τραμπ την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων. Ωστόσο, η Χαμάς άφησε ορισμένα ζητήματα ανοιχτά για περαιτέρω διαπραγμάτευση, καθώς και αναπάντητα ερωτήματα, όπως το αν θα ήταν διατεθειμένη να αφοπλιστεί, ένα βασικό αίτημα του Ισραήλ.

Ο Τραμπ δημοσίευσε αργότερα το Σάββατο: «Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς». Είπε ότι μόλις η Χαμάς συμφωνήσει, θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, «θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο ότι «είμαστε πολύ κοντά» σε μια συμφωνία στη Γάζα και ότι πιέζει για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Είπα: «Μπίμπι [Νετανιάχου], αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη». Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να είσαι εντάξει».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη στο Axios: «Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής – όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο – θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το κλείσουμε».

Είπε επίσης ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν «πολύ χρήσιμος» στο να πιέσει τη Χαμάς να συμφωνήσει στην απελευθέρωση των ομήρων. «Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να βοηθήσει στην αποκατάσταση της παγκόσμιας εικόνας του Ισραήλ, η οποία έχει υποστεί πλήγμα καθώς η στρατιωτική επέμβαση του κράτους έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.074 Παλαιστινίους και τραυματίσει περίπου 170.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, κυρίως άμαχους πολίτες. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους χιλιάδες που πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια ή εκείνους που σκοτώθηκαν από τις έμμεσες συνέπειες του πολέμου.

Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, καθώς και η κορυφαία παγκοσμίως ένωση μελετητών της γενοκτονίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει το πόρισμα αυτό, ισχυριζόμενο ότι ενήργησε μόνο σε αυτοάμυνα.

«Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου το παράκανε και το Ισραήλ έχασε μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο. Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Τραμπ.

