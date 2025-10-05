Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Λβιβ

Δύο νεκροί από την επιδρομή ενός drone, αλλά κι ένα πυραυλικό πλήγμα κατά περιοχής στην πόλη Λβιβ στα δυτικά της Ουκρανίας.
Η επιδρομή έγινε στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.
Γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Μακσίμ Κοζίτσκι πρόσθεσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Πηγή: skai.gr
- Μεσανατολικό: Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ συζητούν στην Αίγυπτο για την απελευθέρωση των ομήρων
- «Τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία
- ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, που διέταξε ο Τραμπ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.