Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Λβιβ

Δύο νεκροί από την επιδρομή ενός drone, αλλά κι ένα πυραυλικό πλήγμα κατά περιοχής στην πόλη Λβιβ στα δυτικά της Ουκρανίας.

Η επιδρομή έγινε στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Μακσίμ Κοζίτσκι πρόσθεσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

