Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ, διαψεύδει πως εμποδίζει μια εκεχειρία

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα την κατηγορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάσει της οποίας η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.
«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ ένα εμπόδιο στη σύναψη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (…). Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.
Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.
- Η Φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του 2025 - «Έχει δίκιο ο Τραμπ»
- Τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων εξετάζουν τις απειλές από συγκρούσεις και τις κλιματικές απειλές
- Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.