Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι επιθυμεί η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το αναλαμβάνουμε», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου με επιβολή δασμών στη Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον η Ευρώπη τερματίσει όλες τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι έμαθε μόλις πριν από δύο εβδομάδες πως ευρωπαϊκά κράτη εξακολουθούν να προμηθεύονται ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, κάτι που, όπως είπε, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ντροπιαστικό» και καλώντας τες να «σταματήσουν άμεσα όλες τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία».

«Δεν επιτρέπεται, ακόμη και χώρες του ΝΑΤΟ να μην έχουν διακόψει τη ρωσική ενέργεια και τα προϊόντα της. Το έμαθα πριν από δύο εβδομάδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Σκεφτείτε το: χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε.

Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι «πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν σκληρούς δασμούς, που πιστεύω ότι θα σταματήσουν πολύ γρήγορα την αιματοχυσία», εάν η Ρωσία δεν μπει σε συνομιλίες. Ωστόσο, τόνισε πως για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, «οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν ακριβώς τα ίδια μέτρα μαζί μας».

«Η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. Δεν γίνεται να αγοράζουν από τη Ρωσία την ώρα που πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς και ήταν πολύ ντροπιαστικό όταν το έμαθα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.