Τα μέλη των Επιτρόπων εξετάζουν απειλές από συγκρούσεις και κλιματικές απειλές

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Κάγια Κάλας θα παραστούν σήμερα στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Το ίδιο πρωί, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση με τίτλο «Αποκαθιστούμε την παιδικότητα και την ανθρωπιά — Προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία μέσω της επιστροφής των παιδιών από την Ουκρανία», που συνδιοργανώνεται από την Ουκρανία και τον Καναδά. Η Πρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία, την οποία μπορείτε να δείτε στο EBS.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέσα Ριμπέρα θα συμμετάσχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου για λύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της μετάβασης από μη κρατικούς φορείς.

Το απόγευμα, η Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Κάλας θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Θα μιλήσει στον Τύπο περίπου στις 15:45 τοπική ώρα (22:45 ώρα Ελλάδας). Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις της στο EBS.

Η Επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο «Η σχέση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανάπτυξης και ειρήνης: Ορόσημα στην ενίσχυση των πολυμερών εταιρικών σχέσεων για έναν βιώσιμο αντίκτυπο και για τους ΣΒΑ», που διοργανώνεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Επίτροπος Ατζά Λαμπίμπ θα παραστεί στην παράλληλη εκδήλωση σε επίπεδο υπουργών με τίτλο «Προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα». Επίσης, θα συνδιοργανώσει την εκδήλωση με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερο αντίκτυπο:καλύτερα αποτελέσματα για τους ανθρώπους μέσω ενός συστήματος βοήθειας προσαρμοσμένου στον επιδιωκόμενο σκοπό»,το οποίο συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σαουδική Αραβία, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, και την Κόστα Ρίκα. Θα συμμετάσχει επίσης στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Προστασία — η συναρπαστική επιχειρησιακή δύναμη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», καθώς και στην υπουργική σύνοδο της ad hoc συμβουλευτικής ομάδας του ΟΗΕ για την Αϊτή.

Ο Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα θα συμμετάσχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου για λύσεις σχετικά με τη απανθρακοποίηση της βιομηχανίας.

Ο Επίτροπος Γιόζεφ Σίκελα θα συμμετάσχει στην παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «Εμπρός ολοταχώς:μια παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών», που διοργανώνεται από την ΕΕ, τον ΟΗΕ, και την Αφρικανική Ένωση, με αφορμή τις επιτυχίες της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας Spotlight.

Ανάμεσα στις χθεσινές δραστηριότητες των Επιτρόπων, ξεχωρίζουν οι ομιλίες της Προέδρου στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη λύση των δύο κρατών. Στο πλαίσιο της εβδομάδας της Νέας Υόρκης για το κλίμα, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ριμπέρα εκφώνησε καταληκτική ομιλία με τίτλο «Είναι ευκαιρία για επιτάχυνση». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της εδώ. Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάλας προήδρευσε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε τις πλήρεις δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου εδώ. Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάλας έκανε επίσης δηλώσεις κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Διαβάστε τη δήλωσή της. Η Επίτροπος Σούιτσα συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της πλατφόρμας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τις ηγέτιδες γυναίκες. Ο Επίτροπος Χούκστρα συμμετείχε στον διάλογο υψηλού επιπέδου για λύσεις σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Διαβάστε την ομιλία του. Σε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Επίτροπος Σίκελαανακοίνωσε νέα χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, προς την πλατφόρμα του ΠΟΥ για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και την προώθηση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης — την Εταιρική Σχέση για την Καθολική Κάλυψη Υγείας (UHC). Η Επίτροπος Λαμπίμπ απηύθυνε ομιλία εξ ονόματος της ΕΕ στη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την 30ή επέτειο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες. Διαβάστε την ομιλία της.

Λένα Φλυτζάνη

