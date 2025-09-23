Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι το autocue του δεν λειτουργεί.

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς autocue, γιατί το autocue δεν δουλεύει», είπε, δηλώνοντας παράλληλα χαρούμενος που βρισκόταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτό το autocue έχει μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Ο Τραμπ, ξεκίνησε την ομιλία του επαινώντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του και τις προσπάθειές του να περιορίσει τη λαθρομετανάστευση, τον πληθωρισμό και τις τιμές της ενέργειας.

«Είμαστε η πιο «καυτή» χώρα στον κόσμο», δήλωσε στη Γενική Συνέλευση, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα δεν είναι «καν κοντά».

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας τη θητεία του «μια σκοτεινή και χωρίς νόμο περίοδο» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τη δέσμευση των μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες από το 2% στο 5% του ΑΕΠ, κάτι που ο ίδιος είχε απαιτήσει από τους συμμάχους της συμμαχίας.

Τόνισε ότι το νέο ποσοστό δαπανών θα καταστήσει «τη συμμαχία μας πολύ ισχυρότερη και πιο δυνατή από ποτέ άλλοτε».

Ακολούθως ο Τραμπ στράφηκε κατά του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος έλυσε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο ενώ ο ΟΗΕ δεν έκανε τίποτα.

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε αναφορά στους επτά πολέμους που, όπως όπως υποστήριξε, έχει τερματίσει μέχρι στιγμής στη δεύτερη θητεία του.

Ανάμεσά τους ανέφερε τις συγκρούσεις Καμπότζης–Ταϊλάνδης, Κοσόβου–Σερβίας, Πακιστάν–Ινδίας, Ισραήλ–Ιράν, Αιγύπτου–Αιθιοπίας, Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τον πόλεμο μεταξύ ΛΔ Κονγκό και Ρουάντας.

«Είναι λυπηρό που έπρεπε να τα κάνω εγώ αυτά αντί για τα Ηνωμένα Έθνη», είπε χαρακτηριστικά. «Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΗΕ το μόνο που κάνει είναι να στέλνει «έντονα διατυπωμένες επιστολές» και να μιλά με «κούφια λόγια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμμετέχει σε προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να το πετύχουν». Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες αναγνώρισαν τις τελευταίες ημέρες παλαιστινιακό κράτος, σημειώνοντας ότι «αυτό θα αποτελούσε ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς».

«Σαν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της σύγκρουσης, ορισμένα μέλη αυτού του σώματος επιδιώκουν να αναγνωρίσουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος. Η ανταμοιβή θα ήταν υπερβολικά μεγάλη για τους τρομοκράτες της Χαμάς για τις θηριωδίες τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «θα ήταν ανταμοιβή για αυτές τις φρικτές θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου, την ώρα που η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους ή να δεχθεί κατάπαυση του πυρός».

Ως εναλλακτική διπλωματική οδό, είπε ότι θα έπρεπε «αντί να υποκύψουμε στις απαιτήσεις της Χαμάς, όσοι θέλουν ειρήνη πρέπει να σταθούν ενωμένοι σε ένα μήνυμα: Απελευθερώστε τους ομήρους τώρα».

Ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με επιβολή δασμών στη Ρωσία αλλά μόνο εφόσον η Ευρώπη τερματίσει όλες τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Είπε ότι έμαθε μόλις πριν από δύο εβδομάδες πως ευρωπαϊκά κράτη εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, κάτι που συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ντροπιαστικό» και καλώντας τες να «σταματήσουν άμεσα όλες τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία».

«Δεν επιτρέπεται, ακόμη και χώρες του ΝΑΤΟ να μην έχουν διακόψει τη ρωσική ενέργεια και τα προϊόντα της. Το έμαθα πριν από δύο εβδομάδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Σκεφτείτε το: χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε.

Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι «πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν σκληρούς δασμούς, που πιστεύω ότι θα σταματήσουν πολύ γρήγορα την αιματοχυσία», εάν η Ρωσία δεν μπει σε συνομιλίες. Ωστόσο, τόνισε πως για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, «οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν ακριβώς τα ίδια μέτρα μαζί μας».

«Η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. Δεν γίνεται να αγοράζουν από τη Ρωσία την ώρα που πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς και ήταν πολύ ντροπιαστικό όταν το έμαθα», πρόσθεσε.

Στρέφοντας την ομιλία του στην Ευρώπη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη έχει σοβαρό πρόβλημα» λόγω της παράτυπης μετανάστευσης.

«Κανείς δεν κάνει τίποτα για να το αλλάξει, να τους διώξει», είπε, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι «επιλέγουν να είναι πολιτικά ορθές» και «δεν κάνουν απολύτως τίποτα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο το Λονδίνο, αποκαλώντας τον δήμαρχο Σαντίκ Καν «φρικτό, φρικτό δήμαρχο» και ότι θέλει να θεσπίσει τον «νόμο της Σαρία».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι μετανάστες «παραβιάζουν τους νόμους, καταθέτουν ψευδείς αιτήσεις ασύλου ή ζητούν καθεστώς πρόσφυγα χωρίς νόμιμους λόγους» και πρόσθεσε: «Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να επιστρέφουν αμέσως στις πατρίδες τους».

Ο Τραμπ είπε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων», προσθέτοντας: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».

Επίσης, ανέφερε ότι σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι αλλοδαποί, ποσοστό που φτάνει το 53% στην Αυστρία, το 54% στην Ελλάδα και το 72% στην «όμορφη Ελβετία».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την κρίση της μετανάστευσης. «Όχι μόνο ο ΟΗΕ δεν λύνει τα προβλήματα που θα έπρεπε, αλλά πολύ συχνά δημιουργεί καινούργια προβλήματα για εμάς», είπε. «Το καλύτερο παράδειγμα είναι το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας: η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

«Οι χώρες σας καταστρέφονται», πρόσθεσε. «Ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί μια επίθεση στις δυτικές χώρες και στα σύνορά τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ανανεώσιμη ενέργεια «αστείο», «πολύ ακριβή» και «ανεπαρκή για να τροφοδοτήσει τα εργοστάσια που χρειάζονται για να γίνει μια χώρα ισχυρή».

«Οι μεγάλες ανεμογεννήτριες είναι κακής ποιότητας και πανάκριβες στη λειτουργία που πρέπει συνεχώς να αντικαθίστανται, ενώ σκουριάζουν και σαπίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.