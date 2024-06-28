Γάζα: Η προβλήτα των ΗΠΑ ρυμουλκήθηκε ξανά στο λιμάνι της Ασντόντ

Η προσωρινή αμερικανική προβλήτα, που προορίζεται για την εκφόρτωση ανθρωπιστικής βοήθειας προς την πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας, απομακρύνθηκε εκ νέου λόγω των κυμάτων και ρυμουλκήθηκε σε λιμάνι του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Είναι η τρίτη φορά που η προβλήτα απομακρύνεται από την ακτή λόγω των καιρικών συνθηκών από τότε που εγκαταστάθηκε αρχικά στα μέσα Μαΐου.

"Λόγω της υψηλής στάθμης της θάλασσας που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο, η κεντρική διοίκηση μετακίνησε την προσωρινή προβλήτα από το αγκυροβόλι της στη Γάζα και θα τη ρυμουλκήσει έως την Ασντόντ, στο Ισραήλ", δήλωσε η Σαμπρίνα Σινγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αναφερόμενη στην αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος δεν έδωσε ημερομηνία για την επαναφορά της προβλήτας.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάρτιο την εγκατάσταση αυτής της πλωτής προβλήτας από αμερικανικά στρατεύματα στ' ανοικτά των ακτών της Γάζας για να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια δια θαλάσσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη λειτουργία της πριν από την 17η Μαΐου.

Μια εβδομάδα αργότερα, η θαλασσοταραχή προκάλεσε την απομάκρυνση τεσσάρων σκαφών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Μετά, η προβλήτα υπέστη ζημιά τρεις ημέρες αργότερα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ για επισκευή.

Η προβλήτα επαναλειτούργησε στις 7 Ιουνίου, και μεταφέρθηκε ξανά στο λιμάνι της Ασντόντ στις 14 του μηνός λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Η Ουάσινγκτον, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ισραήλ, εγκατέστησε αυτήν την προβλήτα μετά τους αυστηρούς περιορισμούς που επέβαλε το Ισραήλ στη χερσαία παράδοση της βοήθειας προς το παλαιστινιακό έδαφος, κατεστραμμένο έπειτα από οκτώ μήνες πολέμου.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, από τις 17 Μαΐου, η προβλήτα επέτρεψε την παράδοση περισσότερων από 8.831 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το πρόβλημα είναι ότι μόλις εκφορτωθεί η βοήθεια αυτή, η διανομή της δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω των συνθηκών ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, που είναι αρμόδιο για τη μεταφορά της βοήθειας που φτάνει στη Γάζα μέσω της προσωρινής αμερικανικής προβλήτας, έχει επίσης αναστείλει τις επιχειρήσεις του στον θύλακα.

Κατά συνέπεια, μεγάλο μέρος της βοήθειας παραμένει εγκλωβισμένο σε αποθήκες που είναι σχεδόν γεμάτες. "Υπάρχει ακόμα λίγος χώρος, αλλά γενικά είναι γεμάτος", δήλωσε η Σινγκ.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί λόγω των μαχών και των βομβαρδισμών και βρίσκεται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, διατρέχοντας τον κίνδυνο λιμού.

Από τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει μαζική στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων και έχει ορκιστεί να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

