Η κυβέρνηση του βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε χθες Κυριακή τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην σιωπά μπροστά σ’ αυτή τη «σφαγή χωρίς τέλος».

«Ο νέος βομβαρδισμός στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος σκότωσε εκατοντάδες αθώους, είναι απαράδεκτος», υπογράμμισε η βραζιλιάνικη προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Είναι φρικτό το ότι συνεχίζεται η συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί σε αλλεπάλληλες επιθέσεις από την περασμένη χρονιά», συνέχισε στο κείμενο.

«Εμείς, οι πολιτικοί ηγέτες του δημοκρατικού κόσμου, δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά σ’ αυτή τη σφαγή χωρίς τέλος», έκρινε.

Μέσα σε οκτώ ημέρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πέντε φορές βομβαρδισμούς εναντίον σχολείων τα οποία στεγάζουν εκτοπισμένους εξαιτίας του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Χαμάς διαψεύδει την κατηγορία.

Προχθές Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 92 Παλαιστίνιους στον καταυλισμό εκτοπισμένων αλ Μαγάζι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Το Ισραήλ ανέφερε πως στοχοποίησε στον τομέα της Χαν Γιούνις δυο ηγετικά στελέχη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του Μοχάμεντ Ντέιφ. Ο Ράφα Σαλάμα, ο διοικητής των δυνάμεων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, υποστήριξε χθες Κυριακή ο ισραηλινός στρατός.

Ο Λούλα, η χώρα του οποίου ασκεί φέτος την εναλλασσόμενη προεδρία της G20, κατηγορεί την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα κι ο πρεσβευτής της Βραζιλίας στο Ισραήλ ανακλήθηκε.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και απήχθησαν άλλοι 251, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγονται σε αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.584 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

