Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισχυρή έκρηξη, αποδιδόμενη σε παγιδευμένο όχημα, σε κατάμεστη καφετέρια στο κέντρο της Μογκαντίσου, της πρωτεύουσας της Σομαλίας, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να παρακολουθήσει τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου χθες Κυριακή το βράδυ, μεταδίδουν σομαλικά ΜΜΕ επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας.

«Τα πρώτα στοιχεία (της έρευνας) της αστυνομίας κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και περίπου είκοσι τραυματίες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Αμπντιφάταχ Άντεν Χασάν, σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων και τη δημόσια τηλεόραση.

Η καφετέρια, ονόματι Top Cafe, αναμετέδιδε σε μεγάλη οθόνη τον αγώνα όταν διαπράχθηκε η επίθεση. Οπτικό υλικό από το σημείο εικονίζει τη στιγμή της έκρηξης και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Η Σεμπάμπ («Νεολαία»), τζιχαντιστική οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, έχει διαπράξει επανειλημμένα βομβιστικές και άλλες επιθέσεις στη Μογκαντίσου και σε άλλες περιοχές της εμπόλεμης χώρας.

Προχθές Σάββατο, πέντε φυλακισμένοι, κατά τις αρχές μέλη της οργάνωσης, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια απόπειρας απόδρασης από τη μεγαλύτερη φυλακή της Μογκαντίσου. Σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών, τρεις φρουροί σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.