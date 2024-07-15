Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί στον νέο βομβαρδισμό σε σχολείο στη Νουσέιρατ

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νέο βομβαρδισμό σε σχολείο στη Νουσέιρατ (κεντρικά), όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι στοχοποίησαν «τρομοκράτες».

Ο βομβαρδισμός του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο «χιλιάδες εκτοπισμένοι», είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον «δεκαπέντε άνθρωποι», στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.