Τρεις γυναίκες όμηροι είναι οι πρώτες που απελευθερώθηκαν. Πρόκειται για την 28χρονη Emily Damari, την 24χρονη Romi Gonen και την 31χρονη Doron Steinbrecher.

Η Emily Damari και η Doron Steinbrecher απήχθησαν από τα σπίτια τους στο κιμπούτς Kfar Aza, ενώ η Romi Gonen απήχθη από το φεστιβάλ Nova.

Romi Gonen

Η 23χρονη Romi βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς την απήγαγε. Την ώρα της επίθεσης η Romi μιλούσε στην μητέρα της Μεϊράβ στο τηλέφωνο καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σημείο με ένα όχημα μαζί με τους φίλους της. Ο Ben Shimoni, ο οποίος έχει κερδίσει το παρατσούκλι «Άγγελος της Νova», πιστεύεται ότι επέστρεψε στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ για να σώσει τη Romi και άλλους, ωστόσο, δολοφονήθηκε αφού έσωσε επιτυχώς εννέα άτομα.

Τα τελευταία λόγια της Romi ήταν «Με πυροβόλησαν, μαμά και αιμορραγώ. Όλοι στο αυτοκίνητο αιμορραγούν».

Ένας όμηρος που αφέθηκε ελεύθερος τον περασμένο Νοέμβριο είπε στην οικογένεια της Romi ότι ήταν ζωντανή αλλά σε κακή κατάσταση. «Το χέρι της δεν λειτουργεί. Τα δάχτυλά της μόλις κινούνται - και αυτό έγινε πριν από 10 εβδομάδες», είπε η οικογένεια στη Daily Mail.

Doron Steinbrecher

Η 31χρονη Doron, ρουμονο- ισραηλινής καταγωγής, είναι νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Η μητέρα της είπε ότι κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι της όταν οι τρομοκράτες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της. Κρυμμένη κάτω από το κρεβάτι της, η Doron βρήκε τον χρόνο να στείλει ένα τελευταίο φωνητικό μήνυμα στους αγαπημένους της: «Με έχουν, με έχουν», έγραψε.

Η Steinbrecher εμφανίστηκε σε ένα βίντεο με ομήρους που κυκλοφόρησε η Χαμάς τον περασμένο Ιανουάριο. Φαινόταν να βρίσκεται σε ένα τούνελ και να έχει χάσει πολύ βάρος.

Emily Damari

Η 28χρονη Emily Damari, είναι Βρετανο-Ισραηλινής καταγωγής και οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Tottenham Hotspur.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η Damari απήχθη από το διαμέρισμά της στο κιμπούτς Kfar Aza μαζί με άλλους 37 κατοίκους.

Βίντεο από τις 7 Οκτωβρίου 2023 δείχνει επίσης την Emily Damari να έχει πυροβοληθεί στο χέρι και στο πόδι κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Η Damari μεγάλωσε στο νοτιοανατολικό Λονδίνο αλλά μετακόμισε στο Ισραήλ για να κάνει οικογένεια αφού ερωτεύτηκε.

Πηγή: skai.gr

