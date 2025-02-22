Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ πως μετέφερε ακόμη ένα πτώμα από τη Λωρίδα της Γάζας στην ισραηλινή επικράτεια όπου το παρέδωσε στις αρχές, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει αν ανήκει στην ισραηλινή όμηρο Σίρι Μπίμπας.

Χθες βράδυ, «κατόπιν αιτήματος των μερών, ομάδα της ΔΕΕΣ παρέλαβε πτώμα, που κατόπιν μεταφέρθηκε στις ισραηλινές αρχές. Η ΔΕΕΣ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει καμιά περαιτέρω λεπτομέρεια», συνόψισε εκπρόσωπός της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χαμάς και το Ισραήλ αναμένεται να προχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου, στην έβδομη κατά σειρά ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων, παρά την κατακόρυφη αύξηση της έντασης μετά την παράδοση από το παλαιστινιακό κίνημα των πτωμάτων των δυο μικρότερων ομήρων, των παιδιών της οικογένειας Μπίμπας, αλλά όχι αυτού της μητέρας τους, για την τύχη της οποίας επικρατεί σύγχυση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε χθες Παρασκευή τη Χαμάς για τους «φρικιαστικούς φόνους» των δυο αγοριών, του Αριέλ και του Κφιρ Μπίμπας, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς επέρριψε την ευθύνη για τους θανάτους στον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές αρχές κατήγγειλαν νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, πως το πτώμα της μητέρας, της Σίρι Μπίμπας, δεν ήταν ανάμεσα στα τέσσερα που τους παραδόθηκαν, γεγονός που προκάλεσε σοκ και οργή στο Ισραήλ, όπου η τύχη της οικογένειας μετατράπηκε σε σύμβολο.

Η Χαμάς, κατά την οποία η μητέρα και τα δυο αγόρια σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον Νοέμβριο του 2023, παραδέχθηκε «πιθανό λάθος».

Καταγγέλλοντας τον «αδιανόητο κυνισμό» της Χαμάς, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ορκίστηκε να ενεργήσει «με αποφασιστικότητα για να επιστρέψουν σπίτι η Σίρι και όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί» κι ορκίστηκε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «θα πληρώσει το τίμημα αυτής της απάνθρωπης και διεστραμμένης παραβίασης της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακωχή αυτή τέθηκε σε εφαρμογή την 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Στο πλαίσιό της, η Χαμάς επιβεβαίωσε πως θα απελευθερώσει όπως προβλεπόταν σήμερα έξι ισραηλινούς ομήρους, κατ’ αυτή τους τελευταίους ζωντανούς που αναμένεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ μέχρι την 1η Μαρτίου, όταν λήγει η πρώτη φάση της συμφωνίας.

Η εταιρεία παλαιστινίων φυλακισμένων, μη κυβερνητική οργάνωση που χειρίζεται το ζήτημα, ανέφερε ότι σε αντάλλαγμα θα αφεθούν ελεύθεροι 602 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, ανάμεσά τους 50 καταδικασμένοι να εκτίσουν ισόβια κάθειρξη. Οι 108 αναμένεται να απελαθούν, όχι να επιστρέψουν σε παλαιστινιακά εδάφη, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, οι όμηροι της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων που αναμένεται να παραδοθούν στη ΔΕΕΣ στη Γάζα προτού μεταφερθούν στο Ισραήλ είναι οι Ελία Κοέν, Ταλ Σοχάμ, Ομέρ Σεμ Τοβ, Ομέρ Βενκέρτ, που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, καθώς και τους Χισάμ αλ Σάγεντ και Αβερά Μεγκίστου, όμηροι για κάπου δέκα χρόνια.

Από την αρχή της εκεχειρίας, 22 ισραηλινοί όμηροι, ανάμεσά τους τρεις νεκροί, έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 1.100 και πλέον παλαιστινίων κρατουμένων. Συνολικά, 33 όμηροι, ανάμεσά τους οκτώ αποβιώσαντες, συμφωνήθηκε να ανταλλαχτούν με 1.900 παλαιστίνιους κρατούμενους ως την 1η Μαρτίου.

Η Χαμάς και σύμμαχές της ένοπλες οργανώσεις ως τώρα φροντίζουν η διαδικασία αυτή να γίνεται με επιμελημένη σκηνοθεσία, με παρουσίαση των ζωντανών ομήρων επί σκηνής. Προχθές Πέμπτη, που παραδόθηκαν για πρώτη φορά αποβιώσαντες όμηροι, τέσσερα μαύρα φέρετρα παρουσιάστηκαν σε σκηνή με φόντο καρικατούρα του κ. Νετανιάχου, που παρουσιαζόταν σαν βρικόλακας.

Η Χαμάς ανέφερε πως περιείχαν τα πτώματα των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας —τεσσάρων ετών και οκτώμισι μηνών όταν απήχησαν—, της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας, καθώς και ενός ογδοντάρη.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο μικρότερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους 67 παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Την Τετάρτη, η Χαμάς ανέφερε πως είναι διατεθειμένη να αφήσει ελεύθερους «μονομιάς», κι όχι σταδιακά, όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας αν τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της συμφωνίας, η οποία στη θεωρία θα αρχίσει τη 2η Μαρτίου.

Όμως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για αυτή τη δεύτερη φάση, που υποτίθεται θα φέρει το οριστικό τέλος του πολέμου, έχουν καθυστερήσει, ενώ τα δυο μέρη αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Η 3η και τελευταία φάση υποτίθεται πως θα αφορά την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.214 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ευρείας κλίμακας, καταστροφικές ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 48.319 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Προκάλεσαν ανθρωπιστική καταστροφή στη μικρή περιοχή υπό πολιορκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

