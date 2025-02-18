Οι οικογένειες των ομήρων, που κρατούνται στη Γάζα, συγκεκριμένα των Omer Wenkert, Eliya Cohen, Avraham (Avera) Mengisto, Tal Shoham, Omer Shem Tov και Hisham Al-Sayed ενημερώθηκαν ότι τα προαναφερθέντα άτομα θα απελευθερωθούν ζωντανοί το Σάββατο, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Αυτό συμβαίνει αφού το Γραφείο του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους έξι ζωντανούς ομήρους το Σάββατο και θα μεταφέρει επίσης τις σορούς τεσσάρων ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ την Πέμπτη.

Οι τέσσερις από τους έξι ήταν αιχμάλωτοι για 505 ημέρες, αφού είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου. Ο Avraham (Avera) Mengisto και ο Al-Sayed κρατούνται στη Γάζα για περίπου μια δεκαετία.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων δήλωσε ότι υπήρξε «βαθιά χαρά και ανακούφιση για την επιστροφή τους», αλλά ταυτόχρονα και θλίψη για την είδηση ότι τέσσερις σοροί θα επιστραφούν την Πέμπτη.

«Καθώς αγκαλιάζουμε τα μέλη της οικογένειάς μας που επιστρέφουν, πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί όμηροι παραμένουν σε αιχμαλωσία, και ο χρόνος που περνά είναι κρίσιμος».

Ποιος ο Omer Wenkert;

Ο Omer Wenkert ήταν 22 ετών όταν η Χαμάς τον απήγαγε από το μουσικό φεστιβάλ «Supernova» στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τώρα είναι 23 ετών.

Ο Omer πάσχει από αυτοάνοσο και η οικογένειά του δήλωσε ότι φοβούνται πως οι τρομοκράτες απαγωγείς του δεν του παρέχουν τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται. Η πάθησή του, η κολίτιδα, προκαλεί την εμφάνιση ελκών στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Η Κιμ Ντάμτι, μια φίλη που παρακολουθούσε το φεστιβάλ μαζί με τον Ομέρ, δολοφονήθηκε ενώ κρυβόταν σε καταφύγιο.

Ποιος είναι ο Omer Shem Tov;

O Omer Shem Tov, απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ «Supernova» από τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι τον οδήγησαν μαζί με τους φίλους του στη Γάζα.

Η οικογένειά του κατάφερε να παρακολουθήσει ζωντανά την τοποθεσία του μέσω του τηλεφώνου του, ενώ αυτός τους καλούσε και τους ενημέρωνε για ό,τι συνέβαινε γύρω του.

Ο Omer απήχθη μαζί με τη Maya και τον Itay Regev, οι οποίοι απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο του 2023.

Μετά την είδηση της επικείμενης απελευθέρωσής του, η Maya Regev έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Το έχω διαβάσει αυτό χίλιες φορές και κάθε φορά ενθουσιάζομαι πιο πολύ».

«Ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω ότι η στιγμή αυτή θα ερχόταν και θα γύρναγες σε εμάς, και αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα».

«Λίγες ακόμα μέρες και θα είσαι κοντά μας», πρόσθεσε. «Κράτα λίγο ακόμα».

Ποιος είναι ο Eliya Cohen;

Ο Eliya Cohen ήταν 26 ετών όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς τον απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ «Supernova» στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τώρα, πάνω από έναν χρόνο μετά, η οικογένειά του περιμένει την απελευθέρωσή του ως μέρος της πρώτης φάσης της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με τους ομήρους.

Ο Eliya απολάμβανε το φεστιβάλ με τη σύντροφό του, τη Ziv Abud, τον ανιψιό της και την κοπέλα του ανιψιού της, όταν η Χαμάς επιτέθηκε. Ακούγοντας σειρήνες, το ζευγάρι έτρεξε σε καταφύγιο, το οποίο αργότερα ονομάστηκε "καταφύγιο του θανάτου" καθώς η Χαμάς σκότωσε τους περισσότερους από όσους βρίσκονταν εντός του. Ενώ ο Eliya απήχθη, η Ziv απέφυγε να την εντοπίσουν καθώς ήταν κρυμμένη κάτω από σορούς επί έξι ώρες.

Η Ziv Abud, μόλις έμαθε τα νέα για την επικείμενη απελευθέρωσή του, έγραψε «Ο Eliya επιστρέφει σπίτι!» σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ποιος είναι ο Avraham (Avera) Mengisto;

Σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους αναφερόμενους, ο Avraham (Avera) Mengisto δεν απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά έχει περάσει 11 χρόνια σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς.

Ο Mengisto, Ισραηλινός Εβραίος αιθιοπικής καταγωγής, φέρεται να υπέφερε από ψυχική ασθένεια όταν εισήλθε εθελοντικά στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Σεπτεμβρίου 2014.

Με καταγωγή από την Ασκαλόν, ο 38χρονος πλέον, ήταν 28 ετών όταν πέρασε στη βόρεια Γάζα μετά από καβγά με τη μητέρα του, σύμφωνα με τη Human Rights Watch.

Ποιος είναι ο Tal Shoham;

Ο Tal Shoham, 39 ετών Ισραηλινός με αυστριακή και ιταλική υπηκοότητα, απήχθη από το Κιμπούτζ Μπε' Ερί στις 7 Οκτωβρίου μαζί με οκτώ άλλα μέλη της οικογένειάς του. Αυτοί περιλάμβαναν τους Σοσάν Χαράν, 67 ετών, Αβσαλόμ Χαράν, 66 ετών, Λιλάχ Λέα Κίπνις, 60 ετών, Άντι Σοχάμ, 38 ετών, Νάβε Σοχάμ, 8 ετών, Γιαχέλ Γκανί Σοχάμ, 3 ετών, Σαρόν Αβιγκντόρι, 52 ετών, και Νόαμ Αβιγκντόρι, 12 ετών.

Ο Shoham επισκέφτηκε το Μπε' Ερί για τη γιορτή της Σιμχάτ Τορά, με τη γυναίκα και τα παιδιά του στις 7 Οκτωβρίου, επειδή η γυναίκα του είχε μεγαλώσει εκεί.

Η γυναίκα του, Άντι, και τα παιδιά του, Νάβε και Γιαχέλ, τώρα 9 και 4 ετών, απελευθερώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2023, μετά από 50 ημέρες.

Ποιος είναι ο Hisham Al-Sayed;

Ο Hisham Al-Sayed, Ισραηλινός Βεδουίνος, ήταν 27 ετών όταν περιπλανήθηκε στη νότια Γάζα και απήχθη από τη Χαμάς.

Ο Al-Sayed πέρασε στη Γάζα στις 20 Απριλίου 2015. Πιστεύεται ότι είχε σοβαρά ψυχικά προβλήματα τη στιγμή που πέρασε, καθώς είχε διαγνωστεί προηγουμένως με σχιζοφρένεια και «διαταραχή προσωπικότητας».

Ο πατέρας του, Σααμπάν αλ-Σαγιέντ, δήλωσε στο Walla την Τρίτη: «Θα είμαστε πανευτυχείς όταν τον φέρουμε σπίτι και θα είμαστε ακόμα πιο ευτυχισμένοι όταν επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Εν τω μεταξύ, προσευχόμαστε και φροντίζουμε ώστε κανείς να μη σταματήσει μέχρι να τον δούμε»

«Δεν είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν γιορτάζουμε τώρα, μέχρι να μάθουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Μας ενημέρωσαν ότι επιστρέφει σπίτι. Περιμέναμε 10 χρόνια - οπότε θα περιμένουμε μέχρι το Σάββατο. Μόνο το Σάββατο θα ενημερωθούμε σε ποιο νοσοκομείο θα μεταφερθεί και θα περιμένουμε εκεί, φυσικά. Ευχαριστούμε το κοινό για τη στήριξή του σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο».

Πηγή: skai.gr

