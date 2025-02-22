Το κιμπούτς Νιρ Οζ, από όπου απήχθη η ισραηλινή όμηρος Σίρι Μπίμπας, κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, επιβεβαίωσε τον θάνατό της σήμερα, μετά την παράδοση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στις αρχές του Ισραήλ ακόμη ενός πτώματος.

«Το κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοινώνει με βαθιά οδύνη και μεγάλη απογοήτευση τον φόνο της Σίρι Μπίμπας (...) η οποία είχε απαχθεί στο σπίτι της την 7η Οκτωβρίου (σ.σ. 2023) και σκοτώθηκε στην αιχμαλωσία στη Γάζα», τόνισε η κοινότητα σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

