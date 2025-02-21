Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα κάνει τη Χαμάς να πληρώσει επειδή δεν παρέδωσε τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας, όπως είχε συμφωνηθεί.

«Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να επιστρέψει η Σίρι στην πατρίδα της μαζί με όλους τους άλλους ομήρους μας - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για αυτή τη βάρβαρη και τρομακτική παραβίαση της συμφωνίας», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Χαμάς παρέδωσε πτώμα που ανήκει σε μια «γυναίκα από τη Γάζα». «Με αφάνταστο κυνισμό, δεν επέστρεψαν τη Σίρι με τα μικρά παιδιά της, τα αγγελούδια, και τοποθέτησαν το πτώμα μιας γυναίκας από τη Γάζα στο φέρετρο», είπε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν: «Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, διαπιστώθηκε ότι η σορός της γυναίκας που παραδόθηκε χθες δεν είναι αυτό της Σίρι Μπίμπας, ούτε αναγνωρίστηκε πως ανήκει σε κάποια άλλη ισραηλινή όμηρο. Πρόκειται για σορό άγνωστης», και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς της συμφωνίας για την επιστροφή τεσσάρων νεκρών απαχθέντων. Απαιτούμε από τη Χαμάς να επιστρέψει την Σίρι μαζί με όλους τους απαχθέντες μας».

Τα φέρετρα που περιέχουν τα πτώματα, της Shiri Bibas, των δύο παιδιών της, Ariel και Kfir και του Oded Lifshitz, ο οποίος ήταν 83 ετών όταν απήχθη, εκτίθονται σε μια σκηνή προτού παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στο Khan Younis, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν τη Χαμάς πως «δολοφόνησε βάρβαρα» τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, τεσσάρων ετών και 8,5 μηνών, παιδιά της Σίρι, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με την εκτίμηση» ιατροδικαστικών και «βάση πληροφοριών που έχουμε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας «δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά την αιχμαλωσία τους τον Νοέμβριο του 2023 από τους τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

Από την άλλη, η Χαμάς ισχυρίζεται πως ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο πατέρας των παιδιών, Γιαρντέν Μπίμπας, που απήχθη και κρατείτο χωριστά, απελευθερώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Χαμάς παρέδωσε χθες Πέμπτη τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων στη Διεθνή Επιτροπή του Διεθνούς Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), που τα επέδωσε κατόπιν στον ισραηλινό στρατό. Το τέταρτο πτώμα επιβεβαιώθηκε πως είναι αυτό του Οντέντ Λιφσίτς, 83 ετών την ημέρα που απήχθη, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μαχητές της Χαμάς με κουκούλες μεταφέρουν τα φέρετρα που περιέχουν τα πτώματα, της Shiri Bibas, των δύο παιδιών της, Ariel και Kfir και του Oded Lifshitz, ο οποίος ήταν 83 ετών όταν απήχθη, στον Ερυθρό Σταυρό, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.