Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι εγκατάστασή της στη Λωρίδα της Γάζας υπέστη ζημιές από εκρηκτικά, στο δεύτερο συμβάν αυτής της φύσης μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Η ΔΕΕΣ δήλωσε «αγανακτισμένη» διότι προχθές Τετάρτη 16η Απριλίου εγκατάστασή της στη Γάζα «επλήγη και υπέστη ζημιά από εκρηκτικό», αφού οβίδα άρματος μάχης έπληξε εγκατάστασή της στον ρημαγμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακο την 24η Μαρτίου.

Ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας δεν διευκρίνισε ποια πλευρά έπληξε την εγκατάστασή της στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα δυο συμβάντα σημειώθηκαν παρότι τα κτίρια είχαν εμφανή σήμανση και όλα τα μέρη ενημερώνονταν τακτικά για την τοποθεσία τους», σημείωσε η ΔΕΕΣ.

Τα πλήγματα αυτά «υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται σήμερα οι άμαχοι, το ιατρικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας», σημείωσε.

«Έχουν επίσης αντίκτυπο στη δυνατότητα της ΔΕΕΣ να παρέχει προστασία και βοήθεια απόλυτα απαραίτητες σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους (...) για να επιβιώσουν και να συμβάλλει στον ανθρωπιστικό χώρο που δεν σταματά να συρρικνώνεται», συνέχισε.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο κάθε ενέργεια που παρακωλύει τη δυνατότητά μας να κάνουμε τη δουλειά μας και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», πρόσθεσε.

Για τη ΔΕΕΣ, η επανάληψη γεγονότων αυτής της φύσης δείχνει πως οι εμπόλεμες πλευρές «πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για να δοθούν σαφείς εντολές στους φέροντες όπλα προκειμένου να εγγυώνται την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς και των εγκαταστάσεών τους».

«Είναι υποχρέωσή τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», θυμίζει.

Πηγή: skai.gr

