Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τους τρόπους που θα μπορούσε να δρομολογηθεί μιας πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και μια συμφωνία για τους ομήρους, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το τηλεφώνημα έγινε στο περιθώριο του ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ,Άντονι Μπλίνκεν, στη Μέση Ανατολή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη χωρίς να καταστεί εφικτή συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χαμάς για εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μπλίνκεν και οι διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους πια σε μια συμβιβαστική πρόταση των ΗΠΑ με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Πηγή: skai.gr

