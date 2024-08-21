Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν τις τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, προσθέτοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.