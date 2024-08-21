Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν τις τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, προσθέτοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις.
Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.