Ο Μπλίνκεν αναχωρεί για το Ισραήλ - Τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Νετανιάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί αύριο στο Ισραήλ για να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπλίνκεν θα αναχωρήσει αύριο και θα επιδιώξει «να καταλήξει σε μια συμφωνία» με βάση την πρόταση που παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ντόχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίες αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Δευτέρα, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή είπε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ντόχα θα επιστρέψει απόψε στο Ισραήλ.

