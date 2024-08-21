Nord Stream: Στο ναδίρ οι πολωνογερμανικές σχέσεις για τον Ουκρανό ύποπτο για την υπόθεση

Οι πολωνογερμανικές σχέσεις φαίνεται να έχουν φτάσει στο ναδίρ μετά την άρνηση της Βαρσοβίας να βοηθήσει το Βερολίνο να συλλάβει έναν Ουκρανό πολίτη που ζει στην Πολωνία και είναι ύποπτος για την έκρηξη στον αγωγό Nord Stream 2, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να ζητά από τη Γερμανία να σιωπήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης Süddeutsche Zeitung, Die Zeit και ARD ανέφεραν ότι ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για έναν Ουκρανό εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος είναι ύποπτος για συμμετοχή στις επιθέσεις στον αγωγό Nord Stream το 2022. Ο άνδρας έμενε πρόσφατα στο Pruszków, μια πόλη 20 χιλιόμετρα από τη Βαρσοβία.

Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καταζητούμενος Βολοντίμιρ Z. είχε ήδη εγκαταλείψει την Πολωνία. Ωστόσο, η Wall Street Journal αποκάλυψε τώρα ότι οι πολωνικές αρχές δεν εκτέλεσαν το ένταλμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν αρχικά ότι βρήκαν λάθος στο γερμανικό αίτημα, κάτι που η Γερμανία αρνήθηκε. Στη συνέχεια δήλωσαν ότι την υπόθεση θα χειριζόταν η πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Η διφορούμενη στάση των ερευνητών ώθησε το Βερολίνο να παρέμβει στο θέμα σε κυβερνητικό επίπεδο στην Πολωνία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στην WSJ. Η ευκαιρία προέκυψε κατά τη διάρκεια πολωνογερμανικών κυβερνητικών διαβουλεύσεων στη Βαρσοβία στις αρχές Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι Γερμανοί υπουργοί ζήτησαν από τους Πολωνούς ομολόγους τους να διασφαλίσουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, αλλά σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Βαρσοβία αρνήθηκε.

Ο ύποπτος φέρεται να έφυγε από την Πολωνία με αυτοκίνητο για την Ουκρανία στις 6 Ιουλίου και, σύμφωνα με την πηγή, τώρα βρίσκεται πιθανότατα στην Ουκρανία, όπως και όλοι οι άλλοι πιθανοί συμμετέχοντες στην επιχείρηση που ερευνούν οι γερμανικές αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές φέρεται να έστειλαν επιστολή στη Γερμανία, στην οποία ανέφεραν ότι ο καταζητούμενος είχε εγκαταλείψει τη χώρα. Ήθελαν να μάθουν αν οι Γερμανοί ερευνητές εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται να ερευνήσουν το διαμέρισμά του στο Pruszków. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, οι Γερμανοί εξέλαβαν την επιστολή ως πρόσθετη προσβολή.

Ο Τουσκ λέει στη Γερμανία να «ζητήσει συγγνώμη και να σιωπήσει»

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, από την άλλη, έσπευσε να σχολιάσει την κατάσταση επιτιθέμενος στη Γερμανία με μια ανάρτησή του στο X το Σάββατο. Συγκεκριμένα, μιλώντας προς «όλους τους εμπνευστές και προστάτες του Nord Stream 1 και 2» είπε ότι «το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουν σήμερα είναι να ζητήσουν συγγνώμη και να σιωπήσουν».

Η ρήξη μεταξύ Βαρσοβίας και Βερολίνου προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο Τουσκ ήταν πάντα γνωστός για τις φιλικές του σχέσεις με τη Γερμανία, σε βαθμό που το συντηρητικό αντιπολιτευόμενο κόμμα PiS (ECR) τον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Βερολίνου περισσότερο από αυτά της Βαρσοβίας.

Η Wall Street Journal υποστήριξε νωρίτερα ότι η Ουκρανία ήταν υπεύθυνη για την έκρηξη του Nord Stream 2, ισχυρισμό που αρνήθηκε ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την άλλη πλευρά, ο Όγκαστ Χάνινγκ, πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών (BND), δήλωσε στην εφημερίδα Die Welt ότι η επίθεση στους αγωγούς Nord Stream πρέπει να πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Πολωνίας και με την έγκριση τόσο των προέδρων της Ουκρανίας όσο και της Πολωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 καταστράφηκαν τρεις από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Η ζημιά σημειώθηκε σε βάθος περίπου 80 μέτρων στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας. Για πολλά χρόνια, ένα σημαντικό μερίδιο του ρωσικού φυσικού αερίου για τη Γερμανία παραδιδόταν απευθείας μέσω του Nord Stream 1.

Τόσο ο αγωγός Nord Stream 1 όσο και ο αγωγός 2 έχουν γίνει αντικείμενο σφοδρών αντιδράσεων ουκ ολίγες φορές, ιδίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει για τις γεωπολιτικές συνέπειες της παράκαμψης της περιοχής κατά τη διαμετακόμιση των πόρων.

