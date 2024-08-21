Κένυα: 5 αστυνομικοί ενώπιον δικαστηρίου για την απόδραση Serial Killer

Πέντε αστυνομικοί οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Ναϊρόμπι, μια ημέρα αφότου τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για συνέργεια στην απόδραση ενός κατά συρροή δολοφόνου, τον οποίον οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν.

Ο 33χρονος Κόλινς Τζουμαΐσι, ύποπτος για τη δολοφονία δεκάδων γυναικών, απέδρασε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη μαζί με άλλους 12 κρατούμενους – παράτυπους μετανάστες από την Ερυθραία – από αστυνομικό τμήμα της πρωτεύουσας της Κένυας.

Είχε συλληφθεί στις 15 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψη πτωμάτων μέσα σε σάκους, σε χωματερή της παραγκούπολης Μουκούρου, στα νότια προάστια του Ναϊρόμπι.

Σύμφωνα με τις αρχές, που τον χαρακτηρίζουν «ψυχοπαθή, κατά συρροή δολοφόνο» και «βρικόλακα», ο Κόλινς Τζουμαΐσι ομολόγησε πως την τελευταία διετία δολοφόνησε 42 γυναίκες, με πρώτη τη σύζυγό του.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τους πέντε αστυνομικούς – τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα – οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα την ώρα της απόδρασης. Άλλοι τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση χθες Τρίτη, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί εάν και πότε θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι διαφεύγουν και άλλοι συνεργοί, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η απόδραση διευκολύνθηκε από συνεργούς, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών είχε αναπτυχθεί για τη φρούρηση του τμήματος», ανέφερε χθες ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας Γκίλμπερτ Μασενγκέλι.

Η απόδραση έγινε αντιληπτή το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια «μιας επίσκεψης ρουτίνας στα κελιά γύρω στις 05:00 (…) προκειμένου να σερβιριστεί το πρωινό», αναφέρει έκθεση της αστυνομίας, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). «Όταν άνοιξαν την πόρτα του κελιού, (οι αστυνομικοί) ανακάλυψαν πως 13 κρατούμενοι είχαν αποδράσει, κόβοντας τη μεταλλική περίφραξη» στον χώρο προαυλισμού, αναφέρει.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερους από έξι μήνες που ένας ύποπτος σε πολύκροτη υπόθεση καταφέρνει να αποδράσει στο διάστημα της προσωρινής κράτησής του.

Τον Φεβρουάριο, ένας 41χρονος Κενυάτης που επρόκειτο να απελαθεί στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του, απέδρασε από αστυνομικό τμήμα του Ναϊρόμπι, βγαίνοντας περπατώντας από το κτίριο. Συνελήφθη όμως ύστερα από έξι ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.