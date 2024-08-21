Μόνο πόλεμος με την Ουκρανία, και καμία διαπραγμάτευση με τη «ναζιστική χούντα» του Ζελένσκι, θα είναι το τίμημα της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ, διαμηνύει σε όλους τους τόνους η Μόσχα, απειλώντας ότι "η Δύση διακινδυνεύει να προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο για την Ουκρανία". Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο μέτωπο του Ποκρόφσκ, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαβεβαιώνει σε διάγγελμά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν τις δυνάμεις τους αναλόγως στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι η ρωσική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικής επιδρομής με drones, «μιας από τις μεγαλύτερες που έχουν εξαπολυθεί ποτέ», εναντίον της καρδιάς της ρωσικής εξουσίας, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν» στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το έδαφος της Μόσχας και της περιφέρειάς της.

"Μηδενικές πιθανότητες διαπραγμάτευσης"

Η επίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή του Κουρσκ a priori (εκ των προτέρων) εκμηδενίζει τις πιθανότητες οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με το σημερινό καθεστώς στο Κίεβο, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου.

«Το καθεστώς του Κιέβου ψάχνει μια δικαιολογία για την τρομοκρατική του επιδρομή στην περιοχή του Κουρσκ και βρίσκει ψευδοεπιχειρήματα, ακόμα πιο γελοία. Προσπαθούν να καλύψουν όλες τις φρικαλεότητες που διαπράττει ο ουκρανικός στρατός με ‘’τραβηγμένη’’ ρητορική», υποστήριξε η Ζαχάροβα σύμφωνα με το TASS. «Στην αρχή, οι αξιωματούχοι στην οδό Μπανκοβάγια (όπου βρίσκεται η προεδρία της Ουκρανίας) μιλούσαν για κάποιο στόχο ‘’ενίσχυσης των διαπραγματευτικών θέσεων’’ του καθεστώτος του Κιέβου. Στο μεταξύ, το ερώτημα που προφανώς αφήνουν αναπάντητο είναι ποιος θα συμφωνήσει να διαπραγματευτεί μαζί τους μετά τις φρικαλεότητες και τον τρόμο τους εναντίον αμάχων, αστικών υποδομών και πολιτικών εγκαταστάσεων».



«Η προσπάθεια του ουκρανικού στρατού να εισβάλει στο έδαφός μας -θα πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά αυτό που ειπώθηκε από τη ρωσική ηγεσία- ακυρώνει a priori το ενδεχόμενο οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με τη ναζιστική χούντα», τόνισε η Ζαχάροβα.



Ανέφερε επίσης τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με «τον στόχο της Ουκρανίας να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας σε αυτή τη ρωσική περιοχή».



«Κανένας από τους δυτικούς δημοσιογράφους -Αμερικανοί, Βρετανοί, Γερμανοί, Ιταλοί ή Γάλλοι- δεν προσπάθησε να μάθει πώς μπορούν να συνδυαστούν οι δύο στόχοι: μια ‘’ζώνη ασφαλείας’’, ή η ‘’ενίσχυση των διαπραγματευτικών θέσεων’’», σημείωσε η Ζαχάροβα.



«Προφανώς, ο στόχος του Ζελένσκι είναι να χρησιμοποιήσει τέτοιες εκκλήσεις προς τον λαό για να ανεβάσει την γκρεμισμένη δημοφιλία του, να αποδείξει την ψευδονομιμότητά του και να προσελκύσει ακόμη και χρηματοδότηση από τους δυτικούς χορηγούς», δήλωσε η Ρωσίδα αξιωματούχος. «Φυσικά, όλο αυτό το εγκληματικό σχέδιο του καθεστώτος του Κιέβου ήταν προφανώς καταδικασμένο να αποτύχει από την αρχή».

«Εκπρόσωποι δυτικών ΜΜΕ, που κυριολεκτικά δεν είναι δημοσιογράφοι, αλλά συμμετέχοντες σε ενέργειες προπαγάνδας, κατά παράβαση των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας μας, συνοδευόμενοι από Ουκρανούς μαχητές, βρίσκονται στο ρωσικό έδαφος» είπε, προσθέτοντας ότι χρειάζεται συγκεκριμένης κατηγορία βίζα και διαπίστευση για τη «νόμιμη επίσκεψη» στη Ρωσία.

"Η Δύση διακινδυνεύει παγκόσμιο πόλεμο για την Ουκρανία"

Ο Σεργκέι Τσεμεζοφ, στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους διακινδυνεύουν να προκαλέσουν παγκόσμιο πόλεμο, αν η Ουάσινγκτον εξακολουθήσει να «προκαλεί» τη σύγκρουση στην Ουκρανία και να επιτρέπει στο Κίεβο να επιτίθεται στο ρωσικό έδαφος.

Οι αποκλειστικές δηλώσεις του στο Reuters δίνουν μια σπάνια εικόνα των σκέψεων του κλειστού κύκλου περί τον Πούτιν μετά την αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στην οποία ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί μια «άξια» απάντηση, αλλά δεν έχει πει ακόμη τι θα περιλαμβάνει.

Ο Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Rostec που προμηθεύει πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο, δήλωσε πως η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη και έχει αρκετά όπλα δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή του στην Ουκρανία.

Επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου πως η σύγκρουση είναι μια μάχη ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία.

«Σε μια κατάσταση όπου η Δύση, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλεί πόλεμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Τσεμέζοφ στις γραπτές απαντήσεις του σε αίτημα για συνέντευξη. «Ο τρίτος χρόνος της ειδικής επιχείρησης είναι σε εξέλιξη -- η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη».

Είπε πως κανείς δεν θα μπορούσε να παράσχει ένα χρονικό πλαίσιο για το πότε μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν τη σύγκρουση παρέχοντας όπλα στο Κίεβο και επιτρέποντας πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Όσο πιο μακριά πάει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να συρθεί ο κόσμος σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Μοιάζει παράξενο, αλλά οι δυτικές χώρες δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για εκείνες».

Τα σχόλια του Τσεμέζοφ, πρώην στρατηγού της KGB που υπηρέτησε μαζί με τον Πούτιν στην Ανατολική Γερμανία πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στάλθηκαν στο Reuters μετά την έναρξη της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα πως οι ρωσικές δυνάμεις θα εκδιώξουν τα ουκρανικά στρατεύματα από το ρωσικό έδαφος, όμως αυτά παραμένουν στο έδαφος της Ρωσίας.

Είπε τον Ιούνιο πως μπορεί να αναπτύξει συμβατικούς πυραύλους σε απόσταση βολής από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, αν αφήσουν την Ουκρανία να διενεργήσει πλήγματα πιο βαθιά στη Ρωσία με δυτικά όπλα μακρού βεληνεκούς.

Οικονομικός πόλεμος

Ο Τσεμέζοφ, 71 ετών, έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την προσάρτηση από τη Ρωσία της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας το 2014.

Είπε πως είναι «μύθος» ότι υπάρχουν άδεια ράφια στα καταστήματα της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων και των αυξανόμενων αμυντικών δαπανών.

«Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε ρωσικό σουπερμάρκετ και δείτε και μόνοι σας – όλα είναι μια χαρά με το ‘βούτυρο’», είπε. «Η Ρωσία έχει αρκετά ‘κανόνια’. Έχουμε αυξήσει την παραγωγή όπλων πολλές φορές».

Οι κυρώσεις έχουν καταστρέψει εφοδιαστικές αλυσίδες, αναγκάζοντας τη Rostec να μεταθέσει τις προθεσμίες για το επιβατικό αεροπλάνο Yakovlev MC-21 και να αντικαταστήσει περίπου 40 εισαγόμενα εξαρτήματα στο Superjet-1000, αλλά τίποτε απ' όλα αυτά δεν είναι ολέθριο για τη Ρωσία ή τη Rostec, είπε.

Η παραγωγή της Rostec θα αυξηθεί κατά δεκάδες χιλιάδες φέτος, είπε, αποκαλώντας την αποχώρηση από τη ρωσική αγορά εταιριών όπως η Boeing και η Airbus «ευκαιρία» για τη Rostec, για την οποία θέλει να πει «ευχαριστώ».

«Ξεπεράσαμε τη βασική πίεση. Καταφέραμε να αντλήσουμε πλεονεκτήματα από την κατάσταση και να εξαγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι: όχι πια κοινές επιχειρήσεις στη βάση της εμπιστοσύνης με δυτικές χώρες», είπε ο Τσεμέζοφ.

Η Ρωσία είναι τρίτη σε εξαγωγές όπλων μετά τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αν και το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά μειώθηκε το 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ο Τσεμέζοφ είπε πως οι αμυντικές εταιρίες θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Ρωσίας ακόμη και μετά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές όπλων έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική καθυστερημένη ζήτηση από το εξωτερικό, είπε, εν μέρει λόγω του ότι τα ρωσικά όπλα έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. «Οι εταίροι μας δείχνουν κατανόηση και είναι έτοιμοι να περιμένουν», είπε ο Τσεμέζοφ, χωρίς να τους κατονομάζει. «Υπάρχει ήδη μια σημαντική ουρά στη ‘λίστα αναμονής’».

"Να καταστραφεί παντελώς ο εχθρός!"

Η επιδρομή της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο μέχρι η Ουκρανία να ηττηθεί πλήρως στο πεδίο της μάχης, δήλωσε το πρωί και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, την ώρα που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωναν πως έπληξαν σύστημα πυραύλων S-300 στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η χαλαρή κουβεντούλα αυτόκλητων μεσολαβητών για το ζήτημα της ειρήνης έχει σταματήσει. Ακόμα κι αν δεν μπορούν να το πουν δυνατά, όλοι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα της κατάστασης», έγραψε ο Μεντβέντεφ στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

«Καταλαβαίνουν ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ!».

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του σκληρότερου από τα αντιδυτικά γεράκια του Κρεμλίνου, υποστήριξε ότι «οι πρόωρες και αχρείαστες ειρηνευτικές» συνομιλίες, που είχαν προταθεί νωρίτερα, «είχαν συγκεχυμένες προοπτικές και όχι απτά αποτελέσματα».

Εξάλλου στο Κίεβο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300 στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στον οικισμό Νοβοσαχτίνσκ και ότι οι S-300 είχαν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία.

«Εκρήξεις σημειώθηκαν σε καθορισμένους στόχους», ανέφερε στη δήλωσή του το Γενικό Επιτελείο. «Αξιολογείται η ακρίβεια του πλήγματος».

Ο κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμποφ δήλωσε πως οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικό πύραυλο πάνω από την περιφέρεια, όμως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έκανε καμιά αναφορά στο επεισόδιο αυτό στην ημερήσια ανακοίνωσή του για τα αεροπορικά όπλα που καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το διάγγελμα Ζελένσκι για το Ποκρόσφκ

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ζελένσκι προέτρεψε τους εταίρους του Κιέβου να τηρήσουν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού με πυρομαχικά. Πρόσθεσε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η χώρα του στην περιφέρεια του Κουρσκ της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου συνεχίζεται, και είπε ότι οι Ουκρανοί ελέγχουν «κάποιες περιοχές», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι άμαχοι φεύγουν σήμερα μαζικά από το Ποκρόφσκ, μπροστά στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν να πλησιάζουν σε αυτόν τον σημαντικό επιμελητειακό κόμβο της ανατολικής Ουκρανίας, παρά την επίθεση του Κιέβου στο Κουρσκ.

Ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες το ένα χωριό μετά το άλλο σε αυτόν τον τομέα του ανατολικού μετώπου και απέχει πλέον καμιά δεκαριά χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ, μια πόλη 53.000 κατοίκων. Οι ουκρανικές αρχές ζήτησαν στις αρχές της εβδομάδας να εκκενωθεί κατεπειγόντως η πόλη.

Ο Μαξίμ, ένας 40χρονος τον οποίο συνάντησαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατά τη φυγή του, έκανε λόγο για μια «πολύ τεταμένη» κατάσταση που επιδεινώνεται ώρα με την ώρα. Το οκταώροφο κτίριο όπου κατοικούσε βομβαρδίστηκε πρόσφατα, ενώ εκείνος επέστρεφε στο σπίτι του με τα πόδια.

«Αποφάσισα να φύγω επειδή η ζωή είναι σημαντικότερη», είπε ο Μαξίμ, που εργάζεται σε ένα ορυχείο του Ποκρόφσκ.

Ο Ανατόλι, 60 ετών, είπε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε δύο βομβαρδισμούς. «Τι χαλασμός! Όμως, δόξα τω Θεώ, όλοι επέζησαν. Οι άνθρωποι φεύγουν», είπε.

Οι περιφερειακές αρχές διέταξαν τη Δευτέρα την «αναγκαστική αποχώρηση» οικογενειών με παιδιά από το Ποκρόφσκ, μια πόλη που οδηγεί στις οχυρωμένες ουκρανικές θέσεις του Τσάσιβ Γιαρ και τις Κοστιαντινίφκα.

Νωρίτερα σήμερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε άλλο ένα χωριό της περιοχής, το Ζελάνιε, που απέχει 20 χλμ. ανατολικά του Ποκρόφσκ. Χθες ανέφερε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του την κωμόπολη Νιου Γιορκ –υψηλής συμβολικής σημασίας λόγω του ονόματός της– στην περιοχή του Τορέτσκ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και μπλόγκερ διαβεβαίωναν σήμερα ότι ένα τμήμα της Νιου Γιορκ ελέγχεται ακόμη από το Κίεβο.

