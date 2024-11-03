Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι «έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν» όταν κέντρο εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας «χτυπήθηκε» χθες Σάββατο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους δεν διευκρίνισε τη φύση της «επίθεσης» αυτής, ούτε ποιος την εξαπέλυσε.

«Το κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας Σεΐχης Ραντουάν, στη βόρεια Γάζα, χτυπήθηκε (...) ενώ γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους για να λάβουν το σωτήριο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, σε περιοχή όπου είχε συμφωνηθεί ανθρωπιστική παύση (των επιχειρήσεων) για να επιτραπεί η συνέχιση του εμβολιασμού», σημείωσε μέσω X.

Μέλος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα από την πλευρά του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια όταν ισραηλινό drone εκτόξευσε πύραυλο που χτύπησε τοίχο του κέντρου υγείας, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι έπληξε το κέντρο υγείας.

«Μια πρώτη εξέταση (της καταγγελίας) έδειξε πως ο στρατός δεν διεξήγαγε πλήγμα στη ζώνη αυτή τη χρονική στιγμή που αναφέρθηκε», διαβεβαίωσε, θυμίζοντας πως συμμετέχει στον συντονισμό της εκστρατείας εμβολιασμού.

Η εκστρατεία ξανάρχισε χθες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου το τρέχον διάστημα διεξάγονται ισραηλινές εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο ΠΟΥ και η UNICEF, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι οι τομείς όπου θα γίνουν εμβολιασμοί, όπου γονείς μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για να λάβουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου που χορηγείται από το στόμα, θα είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κάπου 119.000 παιδιά στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου αναμένουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου αυτού, για να προστατευθούν από την ασθένεια που μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειες.

Ο ΠΟΥ άρχισε την εκστρατεία εμβολιασμού στη Λωρίδα της Γάζας την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος πολιομυελίτιδας έπειτα από 25 χρόνια στον θύλακο, που τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία. Αυτό είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί ως τώρα, όμως η επικινδυνότητα της ασθένειας συνεπαγόταν πως έπρεπε να αναληφθεί δράση άμεσα.

Ο Δρ. Τέντρος τόνισε πως «η επίθεση αυτή, κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής παύσης, θέτει σε κίνδυνο τον ιερό χαρακτήρα της προστασίας της υγείας των παιδιών και μπορεί να αποτρέψει τους γονείς από το να πάνε τα παιδιά τους να εμβολιαστούν».

Οι υγειονομικές αρχές υπολογίζουν πως πρέπει να εμβολιαστεί το 90% των παιδιών για να αποκλειστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

Η πρώτη φάση της εκστρατείας εμβολιασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πάνω από 560.000 παιδιά κάτω των δέκα ετών έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά τον κύκλο αυτό. Ο Δρ. Τέντρος είχε χαιρετίσει τότε την «τεράστια επιτυχία» του εγχειρήματος.

Οι υγειονομικές αρχές εξέφρασαν ικανοποίηση για την επιχείρηση, σε σχεδόν εορταστική ατμόσφαιρα, είχε αφηγηθεί στέλεχος του ΠΟΥ αρμόδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, ο Ρικ Πέπερκορν.

Γονείς και παιδιά —συχνά με τα καλά τους— έζησαν μια στιγμή ανάπαυλας εν μέσω του πολέμου.

Ο δεύτερος κύκλος του εμβολιασμού, απαραίτητος για την ενίσχυση της ανοσοποίησης, άρχισε όπως προβλεπόταν τη 14η Οκτωβρίου, αρχικά στην κεντρική Γάζα, κατόπιν στη νότια.

Όμως ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως ήταν αναγκασμένος να αναβάλει τον δεύτερο κύκλο εμβολιασμού στον βορρά, εξαιτίας των μαχών. Ξανάρχισε εντέλει χθες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, εμβολιάστηκαν ήδη 452.000 παιδιά στην κεντρική και στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

