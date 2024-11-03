Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή μονάδας της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε στον νότιο Λίβανο τον Τζααφάρ Χαντέρ Φαούρ, διοικητή της μονάδας Νάσερ, υπεύθυνης για τις συστοιχίες πυραύλων της Χεζμπολάχ.
Ο στρατός δήλωσε ότι ο Φαούρ ευθυνόταν για πολλές επιθέσεις που έγιναν στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023.
Η Χεζμπολάχ δεν έχει προβεί επί του παρόντος σε σχόλιο ή επιβεβαίωση για τον θάνατο του Φαούρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.