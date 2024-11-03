Γάζα: Το Ισραήλ λέει πως σκότωσε 900 «τρομοκράτες» στην Τζαμπάλια

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ πως περίπου 900 «τρομοκράτες» της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεών του στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που διεξάγει από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνελήφθησαν 700 Παλαιστίνιοι, από τους οποίους 300 διαπιστώθηκε πως είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων.

Δύο ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που μετέφερε ενισχύσεις εκεί από άλλους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται για πάνω από έναν χρόνο.

Η κατάσταση στην Τζαμπάλια είναι καταστροφική, σύμφωνα με μαρτυρίες. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, όπου είναι σχεδόν αδύνατο να φθάσουν τρόφιμα και πόσιμο νερό.

Παλαιστινιακές πηγές καταγγέλλουν ότι στις ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άμαχοι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που δίνουν οι δυο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

