Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εκτόξευση δύο "βλημάτων" από τη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο "βλήματα" που εκτοξεύτηκαν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου διεξάγει μεγάλη επίθεση κατά της Χαμάς, συνετρίβησαν στο νότιο Ισραήλ χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.

"Αφότου ήχησαν οι σειρήνες σε αρκετές κοινότητες κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, δύο βλήματα εντοπίστηκαν (την ώρα που εισέρχονταν στο ισραηλινό έδαφος) από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συνετρίβησαν στην ύπαιθρο.

"Δεν υπήρξε αναφορά για κανένα θύμα", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις από το παλαιστινιακό έδαφος εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

